«Україна може піти на провокацію з «брудною бомбою». Це – маячня

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Брехня: Україна може піти на провокацію з ядерним паливом, направлену проти росії. Таку заяву начальника військ рхбз рф ігоря кирилова поширюють кремлівські пропагандисти.

Правда: подібні вкиди – це частина російського ядерного шантажу і спецоперації з метою дискредитації України на міжнародній арені.

Фейки росіян про українську «брудну бомбу» стали частиною кампаній з прикриття і відволікання уваги від злочинів саме рф проти міжнародної ядерної безпеки.

При цьому саме росія неодноразово погрожувала застосувати ядерну зброю, окуповувала Чорнобильську АЕС і залякує світ провокаціями на Запорізькій АЕС, курській АЕС.

Також саме росія здійснює переміщення ядерної зброї до білорусі та проводить навчання з тактичною ядерною зброєю.

Джерело: https://t.me/spravdi/42685

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