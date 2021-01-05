Україна щомісяця видає близько тисячі дозволів на ввезення книг із РФ

Середньомісячна кількість виданих у ІV кварталі 2020 року дозволів на ввезення на територію України книжкової продукції з РФ залишається на рівні попередніх періодів – близько тисячі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний комітет телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо).

Як зазначається у повідомленні, видача дозволів на ввезення на територію України книг з РФ відбувається відповідно до закону, який був ухвалений ВР наприкінці 2016 року. Цим законом передбачено, що дозволи на ввезення не надаються виключно книжкам антиукраїнського змісту, а також таким, що містять пропаганду на користь держави-агресора. За весь час дії цього закону, а, відповідно, функціонування дозвільної системи, легальним шляхом в Україну не потрапила жодна книжка антиукраїнського змісту, не зважаючи на судові позови і погрози.

"З початку запровадження дозвільної системи у сфері ввезення в Україну книг походженням з держави-агресора у 2017-2019 роках та IV кварталі 2020 року Держкомтелерадіо видано дозволи на ввезення понад 31 тис. найменувань видавничої продукції, серед якої переважають класична та дитяча література, світові бестселери. Більшість книг, на ввезення яких надано дозволи, є російськими перекладами закордонних авторів. Частину дозволів видано на ввезення в Україну україномовних книг українських видавництв, надрукованих в РФ", – зазначили у Держкомтелерадіо.

Там також нагадали, що з ініціативи Держкомтелерадіо рішенням РНБО було запроваджено санкції до 9 російських видавництв, які найбільше відзначилися випуском у світ літератури антиукраїнського змісту. Тим самим майже удвічі було зменшено обсяги надходження на український ринок видавничої продукції з території РФ.

З урахуванням зупинених на виконання рішення РНБО майже 12 тисяч раніше виданих дозволів та дозволів, термін дії яких завершився, загальна кількість чинних дозволів на сьогодні складає 18 104, повідомили у Держкомтелерадіо.

Зазначається, що середньомісячна кількість виданих у ІV кварталі 2020 року дозволів залишається на рівні попередніх періодів – близько 1 тисячі. Скажімо, у серпні 2017 року було видано майже 1900 дозволів.

"Відображені у Реєстрі показники кількості виданих дозволів та кількості примірників не є тотожними кількості реально ввезених в Україну. Значна частина отриманих дозволів залишаються нереалізованими, а заявлена кількість запланованих до ввезення примірників видань у більшості випадків перевищує кількість реально ввезених. Імпортери це роблять свідомо, так би мовити "про запас", - уточнили у Держкомтелерадіо.

Там також повідомили, що дозволи, які передбачають ввезення на митну територію України видавничої продукції 59 російських, 5 українських, 1 молдовського та 1 білоруського видавництв, отримували 20 суб’єктів господарювання.

Прикметно, що з 1 жовтня 2020 року свою діяльність відновили лише 6 імпортерів.

"Суттєве зменшення кількості імпортерів не позначилося на кількості виданих дозволів через те, що під час паузи у функціонуванні дозвільної системи протягом І – ІІІ кварталів 2020 року у імпортерів накопичилась велика кількість нереалізованих проєктів. Цілковите припинення або обмеження ввезення на територію України російських книжок можливе лише шляхом ухвалення відповідного закону, який передбачав би ембарго на ввезення російських книжок з території РФ", – підсумували у Держкомтелерадіо.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році Держкомтелерадіо дозволив ввезення в Україну 2 962 найменування російської видавничої продукції, у 2019 році - 4,3 тис., у 2018 році – майже 14,5 тис.

Источник: ukrinform.ua

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