Українцю з інвалідністю, якого авіакомпанія зняла з літака, допомогли повернутися додому.

Напередодні в соцмережах опублікували відео, автор якого стверджує, що компанія Wizz Air висадила з літака у Тель-Авіві українського ветерана, який не міг сісти на своє місце через протез.

МЗС розшукало українця. Його звати Олександр, він ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому.

Компанія Wizz Air перепросила за те, що українця зняла з літака, і пояснила таке рішення турботою про безпеку пасажира.

Водночас в МЗС наполягають, що права українського громадянина були порушені і очікують притягнення винних до відповідальності.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17802

Фото – Олег Ніколенко

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