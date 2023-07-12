Українцю з інвалідністю, якого авіакомпанія зняла з літака, допомогли повернутися додому.
Напередодні в соцмережах опублікували відео, автор якого стверджує, що компанія Wizz Air висадила з літака у Тель-Авіві українського ветерана, який не міг сісти на своє місце через протез.
МЗС розшукало українця. Його звати Олександр, він ніколи не служив в лавах ЗСУ та не є ветераном. Інвалідність він отримав внаслідок ДТП багато років тому.
Компанія Wizz Air перепросила за те, що українця зняла з літака, і пояснила таке рішення турботою про безпеку пасажира.
Водночас в МЗС наполягають, що права українського громадянина були порушені і очікують притягнення винних до відповідальності.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17802
Фото – Олег Ніколенко