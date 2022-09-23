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Українські військові збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136: фото

Українські військові збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136: фото

Бійці показали двигун знищеного іранського БПЛА.

У вівторок, 21 вересня, українські військові збили іранський безпілотник-камікадзе Shahed-136.

Про це повідомили у СтратКомі ЗСУ.

"Це двигун одного з іранських дронів Shahed-136, який збили вчора. Розміром з движок "Яви", двоколісної мрії байкерів епохи пізнього "совка", - йдеться у повідомленні.

У СтратКомі розповіли, про принцип роботи іранських безпілотників.

"Кілька зауважень по роботі цих БПЛА від бійців ППО. "Shahed’и" діють парами, один нижче, другий вище. Якщо перший збивають, на ціль заходить другий. В разі, якщо перший "пройде" крізь щит протиповітряної оборони, другий вибирає іншу ціль та атакує", - йдеться у повідомленні.

Джерело: tsn.ua

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