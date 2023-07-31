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Українські військові звільнили Старомайорське в умовах тотального мінування. Це унікальна операція

Українські військові звільнили Старомайорське в умовах тотального мінування. Це унікальна операція

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень:

"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені.

Наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні", — сказав Шершень.

Штурмовикам доводилося просуватися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім підривати їх.

По-мінах-пелюстках били палками, протипіхотні не чіпали, бо під ними можуть бути допоміжні гранати.

За його словами, українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.

"Є такі так звані "мінні шлагбауми" – перекриття шляхів у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів", — сказав він.

**За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові під час контрнаступу здійснюють "дива, які увійдуть у підручники".

Цього тижня низка західних медіа вийшли з матеріалами, в яких стверджується, що починаючи контрнаступ, і Україна, і союзники знали про брак артилерії, снарядів, літаків та навчених солдатів.

Проте у Вашингтоні сподівалися, що українська мужність і винахідливість переможуть (https://zn.ua/ukr/war/wsj-ukrajini-brakuje-zbroji-i-pidhotovki-vijna-mozhe-zajti-v-hlukhij-kut.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/104946

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