Українські захисники влаштовують таке пекло загарбникам, що ті мріють втекти на війну в Сирію (АУДІО)

Про це свідчить нова телефонна розмова російського десантника з дружиною. Маючи досвід участі у сирійській війні, він розраховував на легкі перемоги і в Україні.

Та потрапивши під «роздачу» ЗСУ на Запорізькому напрямку, зрозумів свою помилку. І вже заздрить своїм колегам, яких планують відправити до Сирії: «Иванычу за*бись – в Сирию поедет. Он и еще один. На шару. Поедут под Рязань на учебу, на саперов. И поедут в Сирию».

Натомість йому разом із залишками східного воєнного округу доведеться протистояти ЗСУ, які методично знищують елітні десантно-штурмові війська рф. Сам десантник визнає, що їхня розвідка не працює, а в українських захисників кращі і екіпіровка, і озброєння.

«Нас просто кидают против артиллерии, пехоту… Нам сказали: в деревню зашли там что-то 20 человек. Заехать надо, выкинуть их. Мы поехали, а там 4 танка и пехотных х*ева гора... мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ*бали по дороге. Второго батальона вообще уже не существует. У нас от штатной роты человек 20 осталось», – зізнається загарбник.

Перспектива у нього дійсно не надто приваблива, але шанс на порятунок ще є.

СБУ нагадує про номер «гарячої лінії»: +380936886888. Зателефонувавши на неї, росіяни отримають детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому.

Джерело: ssu.gov.ua

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