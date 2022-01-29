Український супутник «Січ-2-1» («Січ-2-30») після зовнішнього впливу не зміг скоригувати свою орієнтацію та перейшов у режим енергоощадження

Через негативний вплив ряду зовнішніх чинників на енергетичний баланс український супутник дистанційного зондування землі «Січ-2-1» (він же — «Січ-2-30»), запущений ракетою-носієм Falcon 9 зі стартового комплексу SLC-40 на мисі Канаверал (США) 13 січня 2022 року, наразі працює у режимі енергоощадження. Оновленням щодо статусу апарату поділився офіційний аккаунт КБ «Південне» у Facebook.

Нагадаємо, невдовзі після запуску КБ «Південне» повідомили про встановлення стійкого зв’язку, додавши, що усі його бортові системи працюють у штатному режимі. Судячи з нового повідомлення, команда місії зіштовхнулась з серйозними труднощами й існує реальна загроза втратити супутник достроково.

Як пояснили у КБ «Південне», ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв’язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання саме цих двох факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата. Інакше кажучи, наразі сонячні панелі повернуті не у той бік, тому апарат не отримує необхідного обсягу енергії для забезпечення належного функціонування всіх бортових систем.

Закладені ще на етапі розроблення та створення космічного апарата інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили «Січ-2-1» провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність у режимі енергоощадження. Тобто, супутник передає телеметрію, проте більша частина бортової апаратури вимкнена. За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури виявлено не було.

Наразі спеціалісти Національного центру управління та випробувань космічних засобів разом з фахівцями ДП «КБ «Південне» забезпечують зв’язок з космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження «льотних випробувань». Очевидний евфемізм до відновлення роботи супутника.

Варто підкреслити, що поки не все втрачено і є чималі шанси зберегти супутник. Моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної.

Источник: itc.ua

Автор: Владимир Скрипин

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