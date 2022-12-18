«Укренерго» підписала кредитну угоду з KfW на €32,5 млн на модернізацію 8 підстанцій
«Голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький підписав кредитну угоду з KfW на 32,5 млн євро за проектом «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій) ІІ».
Згідно з підписаними Угодами, НЕК «Укренерго» отримає 32,5 млн євро кредитних коштів від KfW під державну гарантію», – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що фінансування буде спрямоване на модернізацію та автоматизацію «8 підстанцій Південно-Західної частини України, впровадження автоматизованих систем керування технологічними процесами та перетворення їх на високотехнологічні автоматизовані об’єкти, що відповідають ENTSO-E».
Деталі кредитної угоди не розголошуються.
Джерело: https://t.me/vekha/55466