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Университет Гумбольдта на сутки стал “Институтом Джебалии”: полиция Берлина жестко очистила ВУЗ

Университет Гумбольдта на сутки стал “Институтом Джебалии”: полиция Берлина жестко очистила ВУЗ

Полиция Берлина, выполняя рекомендацию городских властей, менее чем за сутки зачистила от пропалестинских демонстрантов корпус Университета Гумбольдта.

Протестующие забаррикадировались в здании Института социальных наук в среду. По данным полиции, в здание заперлись 150 человек. Они “переименовали” корпус в “Институт Джебалии”, начали возводить изнутри баррикады, а также обратились к руководству вуза с обширным списком требований.

Захватчики принялись расписывать стены оккупированного здания. В корпусе вуза замечены и экстремистские лозунги: “Если горит Газа горит – то горит и Берлин” и “От реки до моря Палестина будет свободной”, запрещенный в столице Германии.

Сколько среди представителей этой группы было студентов неизвестно: доступ в корпуса Университета Гумбольдта свободный.

Президент вуза Юлия фон Блюменталь объявила протестующим, что допускает их пребывание в захваченном здании до 18:00 четверга, и что если до этого времени захватчики разойдутся мирно, то им ничего не грозит.

Демонстранты вступили в переговоры с руководством вуза, которые ни к чему не привели. В конце концов фон Блюменталь сообщила захватчикам, что они должны покинуть здание по распоряжению властей.

Немецкая пресса отмечает, что решение о разгоне акции протеста скорее всего принято на совещании в берлинском парламенте, состоявшемся в четверг днем. На нем присутствовал мэр города Кая Вегнер и земельный министр внутренних дел Ирис Шпрангер. По результатам этого заседания глава столицы Германии постановил: здание должно быть очищено от захватчиков к вечеру.

По информации местной прессы, часть протестующих покинуло захваченное здание самостоятельно. Около 19:00 полиция приступила к штурму. Некоторые “активисты” оказали сопротивление правоохранителем, бросая в них различные предметы. К 22:00 полиция полностью зачистило здание Института социальных наук.

Мэр Берлина Кай Вегнер поблагодарил полицейских за работу в соцсети “Икс”.

Это не первая попытка захвата берлинского вуза пропалестинскими активистами. 7 мая полиция разогнала лагерь протеста в Свободном университете Берлина.

Джерело: nigroll.com

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