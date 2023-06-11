Управление неуправляемым

Когда СССР находился на смертном одре, и гибель его была очевидна, представители советского силового аппарата предприняли серию спецопераций по дестабилизации будущих новых государств. Так были запущены конфликты, раздирающие многие постсоветские страны. Правда, пожать плоды этих подрывных акций в полной мере не удалось, ведь сама Россия, обремененная внутренними кризисами, впала в бессилие. Работа с целью выравнять ситуацию и вернуть силовой потенциал были флагом путинистов, которые накачивали народ лозунгами вставания с колен и суверенной демократии.

Но дальше лозунгов дело не зашло, ведь реконструированная империя на поверку оказалась пропагандистским конструктом, лишённым субстантивного наполнения. Участие такой России в крупных иностранных интервенциях и глобальной "холодной войне" привели режим Путина к ускоренному гниению и распаду. Сидел бы великий геополитик в своем сочинском дворце и горя не знал. Но завистливые друзья из ФСБ помогли крутануть бункерного деда до уровня Гааги, а из России сотворили посмешище, не способное контролировать свою собственную территорию. Шебекино стало одним из первых символов перелома в войне, и наблюдательные люди отлично знают, что остатки оккупационных войск, беглые коллаборанты пушилинцы, кадыровцы, наемники Пригожина и прочая нечисть, как саранча, сожрут российское приграничье, когда их окончательно вышвырнут с оккупированных территорий. ВСУ и РДК – намного меньшая опасность для режима, чем вышеупомянутая вооруженная и неуправляемая разношерстная свора.

Как показывает организованный ФСБ подрыв дамбы Каховской ГЭС, который не был согласован с вояками, в дальнейшем Лубянка будет создавать все больше подобных катастроф с целью уменьшить армейское влияние. Из-за затопления территорий оккупационная армия на Херсонщине потеряла множество позиций и техники, понесла людские потери. Спецслужбы сейчас заметают следы, потому принято законодательство про отмену расследований подобных трагедий в период войны. Зато у Патрушева появились козыри, позволяющие держать генералов и полевых командиров в страхе. За ценой чекисты не постоят, ведь получили чрезвычайные полномочия по СВОшникам.

Одной из причин, подстегивающих предпринять данные меры, выступает казус Беларуси. Как выяснилось, местный диктатор оказался не в состоянии управлять армией. По указанию Путина Лукашенко должен был отдать приказ о наземном вторжении в Украину, но военные пошли в категорический отказ вопреки давлению КГБ. После этого многое пошло наперекосяк, а путинский имидж улетел в трубу. Самым серьезным образом обсуждается риск бунтов в действующей российской армии на фоне украинского контрнаступления. С превентивной целью фронт насыщают росгвардейцами, в т.ч. СОБР "Ахмат".

Сам Путин даёт поводы для армейских волнений. За десятилетия своего сидения в Кремле он никогда не признавал свои ошибки. Но сейчас, на 16 месяце вторжения, Путин вдруг констатировал: современного оружия в армии не хватает, хотя ВПК остаётся единственной работающей отраслью экономики. Он уверяет, что все поправят, но пока целые направления держатся на поставках вооружений из Ирана. Отсталость России обескураживает. Потому-то и нет решений о полной мобилизации. По оценкам ФСБ, градус квасного патриотизма по стране спал до 10-15%. С одной стороны, в значительной мере нейтрализованы политические угрозы, исходящие из ура-патриотического лагеря, но с другой – желающих подыхать ради продления путинского благоденствия не осталось.

Насколько все станет неуправляемым, если фронта в Украине обвалится, даже трудно представить. Юг России просто будет полыхать тотально. Десятки российских областей будут опустошены своими же военными-мародерами.

Во избежание данного сценария тайно прорабатывают детали плана организованного вывода российских войск с оккупированных территорий. Это существенно лучше, нежели хаотичное бегство с непредсказуемыми последствиями.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/827

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