Успех наступления изменит "состояние западных элит"

Значительные успехи ЗСУ на фронте приводят к резкому изменению тональности в западной прессе, что, в свою очередь, серьезно влияет на тон гражданских представителей власти на Западе.

Говоря проще, читая про успехи ЗСУ на фронте, западные чиновники быстрее утверждают те меры, которые требуют военные для достижения глобального успеха.

Так, несколько поднадоевшая тема переговоров, которая усиленно распространялась на Западе с июня по август, в момент системного успеха (ликвидация первой линии обороны) практически полностью прекратила свое существование, и теперь каждый политик вновь хочет увековечить свое имя в списках тех, кто лоббировал новую помощь для новых военных успехов ЗСУ.

Гражданские власти действуют достаточно примитивно: они проявляют инициативу к военным поставкам в момент военных успехов и проявляют инициативу к переговорам в момент, когда фронт становится неподвижным.

Вообще, позиция деструктивная: она способствует интенсификации успеха, но при этом ведёт к усугублению проблемных аспектов в "околотупиковых стадиях".

Украина способна влиять на внутреннее поле политической битвы Запада, где ястребы, которые всегда действуют последовательно, соперничают за голоса с популистами, мнение которых определяется комментариями из прессы, которая полтора месяца печатала публикации про медленное движение ЗСУ, ссылаясь не на военных, а на гражданских чиновников, которые фронт анализируют исключительно по стрелочкам продвижений войск.

Так что коалиция "переговорщиков" благополучно распалась, и теперь США начинают обсуждать возможность поставки Украине вооружения на основе обедненного урана, что сносит "броню" вместе с головами крайне эффективно.

Кассетные боеприпасы (достаточно среднего качества, нужно отметить) показали себя превосходно в борьбе с мясными штурмами Кремля и такой же мясной обороной "безмозглой численностью".

Похоже, что успех ЗСУ на фронте двинул несколько тектонических плит, и США "вернулись" к авиации и снарядам высокой эффективности и разрушительности.

И поскольку эффект наступления будет развиваться лавинообразно, к концу осени, когда некоторые флюгеры очень мечтали начать переговорные контакты, они же начнут, расталкивая коллег по партии локтями, лоббировать новые масштабные поставки вооружения.

И это прекрасно: ЗСУ идут вперёд без остановок, Россия предпринимает неудачные попытки контратаки.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8136

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