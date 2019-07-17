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Утром на Бакулина горела квартира - пострадала женщина

Утром на Бакулина горела квартира - пострадала женщина

17 июля в 4:26  поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Бакулина, 14 в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

По данным спасателей, возгорание произошло в квартире на втором этаже. Так, в квартире горели мебель, домашние вещи и разный хлам на площади 25 кв.метров. На балконе стояла женщина 1956 года, которая не могла самостоятельно покинуть квартиру и нуждалась в помощи.

Пожарные с помощью выдвижной лестницы поднялись на балкон и спасли женщину. С ожогами плеча и рук она была госпитализирована в больницу.

В 4:59 огонь удалось локализовать и в 07:19 - полностью обуздать. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: пожар

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