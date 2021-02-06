Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:43
Просмотров: 91

Увага! Інформація ЗМІ щодо розділення Держпродспоживслужби є фейком

Увага! Інформація ЗМІ щодо розділення Держпродспоживслужби є фейком

Деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що начебто Держпродспоживслужбу розділять на три частини і повноваження роздадуть трьом міністерствам – Мінприроди/Мінохорони здоров'я, Мінагрополітики та Мінекономіки. Було повідомлено, що таке рішення сьогодні начебто прийняв Кабінет Міністрів України на своєму закритому засіданні.

Мінекономіки офіційно інформує, що жодного засідання Кабміну 4 лютого не було. Відповідно, жодних рішень Урядом також сьогодні не приймалось.

Держпродспоживслужба залишається єдиним цілісним органом, який і далі виконуватиме свої функції, в тому числі, в рамках наших міжнародних зобов'язань.

Просимо ЗМІ уважно перевіряти факти і користуватися лише офіційними джерелами і достовірною інформацію, не вводячи нікого в оману.

Источник: me.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: кабмин, СМИ

Читайте ещё:

Україна зацікавлена у спільних з Туреччиною інноваційних оборонних кейсах, аби посилити обороноздатність - Мінфін
Сегодня 11:11    82
Денис Шмигаль: У 2023 році енергетична система України буде інтегрована з європейською
Сегодня 10:30    87
Как шахтеры Донбасса платили за «каналы Медведчука»
Сегодня 09:15    210
Мінрегіон створить нову Генеральну схему планування територій України
05.02.2021 09:26    152
Українці зможуть використовувати цифрові паспорти нарівні з паперовими
05.02.2021 07:54    120
Мінфін підтримує пілотний проект для запуску аеромедицини в Україні
05.02.2021 07:18    145
Онлайн-проєкт «Слухай» є корисним для підготовки до ЗНО
05.02.2021 07:01    114
Уряд продовжив до кінця року реалізацію експериментального проекту щодо дистанційної оплати ЖКП
05.02.2021 06:17    144
Коментар Мінстратегпрому щодо заяви народного депутата України
04.02.2021 10:19    268
Затверджено умови надання субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій
04.02.2021 10:08    126
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 