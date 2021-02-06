Увага! Інформація ЗМІ щодо розділення Держпродспоживслужби є фейком

Деякі ЗМІ оприлюднили інформацію, що начебто Держпродспоживслужбу розділять на три частини і повноваження роздадуть трьом міністерствам – Мінприроди/Мінохорони здоров'я, Мінагрополітики та Мінекономіки. Було повідомлено, що таке рішення сьогодні начебто прийняв Кабінет Міністрів України на своєму закритому засіданні.

Мінекономіки офіційно інформує, що жодного засідання Кабміну 4 лютого не було. Відповідно, жодних рішень Урядом також сьогодні не приймалось.

Держпродспоживслужба залишається єдиним цілісним органом, який і далі виконуватиме свої функції, в тому числі, в рамках наших міжнародних зобов'язань.

Просимо ЗМІ уважно перевіряти факти і користуватися лише офіційними джерелами і достовірною інформацію, не вводячи нікого в оману.

Источник: me.gov.ua

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