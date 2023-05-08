З городу родини із Київщини знову не забрали танк: господині висаджують поряд капусту, бо вже така традиція

Господиня взимку писала офіційне звернення до сільради, щоб забрали танк, та приїхали, щойно виорали землю.

На Київщині, у Великій Димерці, багатодітна родина вже вдруге засадила город довкола розбитого російського танку. Що його й досі не забрали з городу, господарі вже й не сильно переймаються, бо російський брухт "допомагає" відбудовувати зруйновану росіянами ж їхню хату.

Цьогоріч родина, щоб танк на городі менше муляв очі, вирішила обсіяти його соняшником. “Там Іванна хоче квіти посадити і там квіти, а тут два рядочки капусти. Капуста буде обов'язково, бо цей танк у капусті був, треба не порушувати традицію”, - каже господиня.

Розбитий російський танк на своєму городі - родина Семиногів побачила, коли повернулася додому після деокупації села. Тоді вони не дочекалися, коли його нарешті приберуть і засадили город. Їхати по покопаному - гріх на душу уже ніхто не взяв.

Іноземні волонтери запропонували розмальовувати деталі танка. Їх стали продавати на аукціонах, а кошти віддавати на ЗСУ. Допомогти уже творчим дітям відгукнулися у Національному художньому музеї, бо на додачу до танка на городі, у багатодітної родини окупанти залишили руїну замість будинку.

Художній музей закликав митці надати свої роботи для аукціону, щоби назбирати на будівельні матеріали. Загалом музей зібрав на новий дім для родини Семиногів 260 тисяч гривень. Директорку музею покликали у Велику Димерку, аби показати на що вже пішли кошти.

На місці зруйнованого будинку вже красуються нові стіни. Головне питання зараз, - де взяти кошти на дах. Будматеріали, зітхає господиня, щоденно дорожчають. “Ми брали акт пошкодження майна по магазинам. Ніхто на це не звертає уваги, зовсім”, - кажуть люди.

У майбутній кімнаті старшого сина вікно виходить на город, з нього добре видно російський танк. Вони хотіли його трішки зібрати докупи. Наймали кран, щоб башту покласти на корпус, але трос порвався. Господиня взимку писала офіційне звернення до сільради, щоб забрали танк з городу. Забрати приїхали, щойно виорали землю. “Було запахано і знову не забрали”. - розказує родина.

Домовилися, що по танк приїдуть восени, коли зберуть уже другий урожай. Нині російський панцирник догниває в українському чорноземі і вже став місцевим символом нашої майбутньої перемоги.

Джерело: tsn.ua

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