За матеріалами СБУ заарештовано майно російської нафтової компанії вартістю 400 млн грн

За ініціативи СБУ суд наклав арешт на рухоме і нерухоме майно, рахунки та корпоративні права групи компаній російської Татнефті. Вказана нафтова компанія постачає на території росії нафтопродукти для потреб підрозділів міністерства оборони рф.

Наразі арештовано нафтобази, заправні станції, нежитлові будівлі, земельні ділянки, бензовози, автомобілі та корпоративні права підприємств на суму близько 400 млн грн. Після оцінки нерухомого майна сума може зрости до 2 млрд грн.

Вирішується питання про передачу цього майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади) Кримінального кодексу України тривають процесуальні дії.

Викриття правопорушення здійснювали кіберфахівці СБУ спільно зі слідчими ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Источник: ssu.gov.ua

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