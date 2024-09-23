За последние два дня самолеты НАТО перехватили шесть российских самолетов во время полетов над Балтийским морем

Российские самолеты летали без плана полета и с выключенными транспондерами в период с пятницы по субботу.

В заявлении ВВС Латвии говорится, что были подняты в воздух немецкие истребители Eurofighter для предупреждения российских самолетов и их сопровождения.

Воздушное пространство Латвии не было нарушено.

В субботу ВВС Германии отдельно заявили, что обнаружили российские самолеты, летевшие над Балтийским морем, и направили истребители Eurofighter для их сопровождения.

Это далеко не первый случай, когда российские самолеты улетают в воздушное пространство ЕС и НАТО. Ранее в этом месяце министерство обороны Латвии заявило, что российский беспилотник потерпел крушение в районе Резекне на востоке страны, пролетев через Беларусь. Латвия проинформировала НАТО об инциденте.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/42751

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