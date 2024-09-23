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За последние два дня самолеты НАТО перехватили шесть российских самолетов во время полетов над Балтийским морем

За последние два дня самолеты НАТО перехватили шесть российских самолетов во время полетов над Балтийским морем

Российские самолеты летали без плана полета и с выключенными транспондерами в период с пятницы по субботу.

В заявлении ВВС Латвии говорится, что были подняты в воздух немецкие истребители Eurofighter для предупреждения российских самолетов и их сопровождения.

Воздушное пространство Латвии не было нарушено.

В субботу ВВС Германии отдельно заявили, что обнаружили российские самолеты, летевшие над Балтийским морем, и направили истребители Eurofighter для их сопровождения.

Это далеко не первый случай, когда российские самолеты улетают в воздушное пространство ЕС и НАТО. Ранее в этом месяце министерство обороны Латвии заявило, что российский беспилотник потерпел крушение в районе Резекне на востоке страны, пролетев через Беларусь. Латвия проинформировала НАТО об инциденте.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/42751

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: єс, росія

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