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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.10 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 59610 (+530) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2354 (+16) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4949 (+17) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1397 (+6) од,

РСЗВ / MLRS – 336 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+0) од,

літаків / aircraft – 264 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 226 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1009 (+6),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3786 (+18) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Bakhmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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