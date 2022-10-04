Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 89

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.10 орієнтовно

особового складу / personnel ‒ близько/ about 60800 (+370) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2424 (+44) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5018 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1407 (+2) од,

РСЗВ / MLRS – 340 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 177 (+1) од,

літаків / aircraft – 266 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 228 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1028 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3823 (+12) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Kryvyi Rih directions.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

​​Безграничное состояние
Сегодня 09:36    82
Україна при вступі до НАТО не проти йти шляхом Швеції і Фінляндії
Сегодня 09:25    70
Фінський авіаперевізник відмовився везти пасажирів із паспортами РФ
Сегодня 09:14    77
Покарали "дідів": у підмосковній військовій частині мобілізовані побили контрактників
Сегодня 09:02    101
Disney закрила російський сайт і сторінки у соцмережах
Сегодня 08:51    82
Фінал путіна вже визначений і про його майбутнє не йдеться
Сегодня 08:40    144
Netflix вперше купує великий пакет українських фільмів: подробиці
Сегодня 08:29    100
Оперативна інформація станом на 07:00 4 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:22    94
Вночі ворог вчергове атакував мирний Харків
Сегодня 08:20    148
У московському магазині з'явилися пакети у вигляді повістки
Сегодня 08:18    109
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 