Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.10 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 61000 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2435 (+11) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5038 (+20) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1414 (+7) од,
РСЗВ / MLRS – 341 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 177 (+0) од,
літаків / aircraft – 266 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 232 (+4) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1032 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3841 (+18) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 132 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Kramatorsk and Kryvyi Rih directions.
Дані уточнюються / Data are being updated
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Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua