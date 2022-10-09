Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.10 орієнтовно
особового складу / personnel ‒ близько/ about 62500 (+440) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2486 (+14) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 5133 (+22) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1477 (+18) од,
РСЗВ / MLRS – 348 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 180 (+0) од,
літаків / aircraft – 266 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 235 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1086 (+7),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 247 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3890 (+15) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 136 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia #ВІРЮвЗСУ
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua