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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06

особового складу / personnel - близько/ about 33150 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1456 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3563 (+18) од,

артилерійських систем / artillery systems – 734 (+5) од,

РСЗВ / MLRS - 233 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 97 (+0) од,

літаків / aircraft – 215 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 180 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 593 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 129 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2496 (+2) од,

спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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