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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.06

особового складу / personnel - близько/ about 33800 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1477 (+9) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3588 (+11) од,

артилерійських систем / artillery systems – 749 (+4) од,

РСЗВ / MLRS - 238 (+3) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 98 (+0) од,

літаків / aircraft – 216 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 181 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 601 (+3),

крилаті ракети / cruise missiles - 130 (+0),

кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2527 (+4) од,

спеціальна техніка / special equipment - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut and Zaporizhzhia direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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