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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.05

особового складу / personnel - близько/ about 28850 (+150) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 1278 (+15) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 3116 (+26) од,

артилерійських систем / artillery systems – 596 (+0) од,

РСЗВ / MLRS - 201 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 93 (+0) од,

літаків / aircraft – 204 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 169 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 462 (+2),

крилаті ракети / cruise missiles - 104 (+1),

кораблі /катери / warships / boats - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2178 (+16) од,

спеціальна техніка / special equipment - 43 (+0).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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