Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06
особового складу / personnel - близько/ about 34430 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 1504 (+8) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 3632 (+18) од,
артилерійських систем / artillery systems – 756 (+4) од,
РСЗВ / MLRS - 240 (+1) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 99 (+0) од,
літаків / aircraft – 216 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 183 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 620 (+6),
крилаті ракети / cruise missiles - 137 (+0),
кораблі /катери / warships / boats - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 2548 (+5) од,
спеціальна техніка / special equipment - 60 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Bahmut direction.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine