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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.12 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 104560 (+790) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 3018 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 6047 (+10) од,

артилерійських систем / artillery systems – 2004 (+5) од,

РСЗВ / MLRS – 423 (+5) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 212 (+0) од,

літаків / aircraft – 283 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 268 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1717 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 653 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4675 (+15) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 179 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) at the Lyman and Bakhmut directions.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

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