Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:42
Просмотров: 80

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 04.06.24 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 513700 (+1280) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 7806 (+12) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 15036 (+16) од,

артилерійських систем / artillery systems – 13385 (+40) од,

РСЗВ / MLRS – 1092 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 830 (+3) од,

літаків / aircraft – 357 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10805 (+39),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2270 (+2),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18297 (+69) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 2223 (+12)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Легкий заробіток через перепродаж товарів в інтернеті: кіберполіція попереджає про нову шахрайську схему
Сегодня 08:57    4
13 млн грн на висотомірах: судитимуть сина експершого заступника секретаря РНБО та екскерівника «Укрспецекспорту»
Сегодня 08:47    38
російські боти використовують фейкового Тома Круза для олімпійської дезінформації
Сегодня 08:36    55
Уряд спростив імпорт товарів для виготовлення спецтранспорту
Сегодня 08:26    57
російське суспільство має жорстко тиснути на путінський режим. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Сегодня 08:15    75
В Україні з'явився сайт, присвячений санкціям проти росії
Сегодня 08:05    88
Збито 22 ударні БПЛА
Сегодня 08:00    83
"Санитарную зону делаем, а нам все хуже, и хуже... Правды никто не знает" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:47    91
Мир в Україні — це гарантування того, що росія ніколи не окупує Україну - Байден
Сегодня 07:39    76
СБУ повідомила про підозру дружині екснардепа-зрадника і арештувала її нерухомість в Одесі на понад 250 млн грн
Сегодня 07:30    99
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 