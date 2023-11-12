Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.11.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.11.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 311750 (+1100) осіб / persons,
танків / tanks ‒ 5349 (+7) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 10073 (+32) од,
артилерійських систем / artillery systems – 7559 (+32) од,
РСЗВ / MLRS – 881 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 580 (+1) од,
літаків / aircraft – 322 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5632 (+12),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1560 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 22 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9944 (+19) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 1078 (+9)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua