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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.10.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 287770 (+880) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 4948 (+8) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 9362 (+25) од,

артилерійських систем / artillery systems – 6866 (+33) од,

РСЗВ / MLRS – 813 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 547 (+0) од,

літаків / aircraft – 317 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 5269 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1531 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 9249 (+24) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 976 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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