Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:00
Просмотров: 80

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.06.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 225580 (+950) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 4031 (+1) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 7820 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 4055 (+21) од,

РСЗВ / MLRS – 624 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 385 (+0) од,

літаків / aircraft – 314 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3482 (+10),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1259 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6751(+16) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 557 (+5).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!/ Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

26 червня – День кримськотатарського прапора
Сегодня 09:41    1
У МЗС Китаю вперше прокоментували «заколот» Прігожина
Сегодня 09:27    32
«Никаких претензий нет». В Госдуме не видят причин запрещать ЧВК Вагнера
Сегодня 09:15    66
«Це буде самогубство»: Наєв про можливий наступ «вагнерівців» з білорусі
Сегодня 09:04    73
ВС ВСУ: за ночь 26 июня уничтожено 13 воздушных целей
Сегодня 08:57    82
Очікування результату від контрнаступу ЗСУ були перебільшеними - Резніков
Сегодня 08:53    87
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 червня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:51    77
Харківщина. 26 червня
Сегодня 08:46    73
Терористична росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції - ГУР
Сегодня 08:42    82
США різко збільшують виробництво снарядів калібру 155 міліметрів
Сегодня 08:30    78
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 