Дайджест Центру стратегічних комунікацій

У дискусії, яка розгорнулася в пропагандистських колах, дугіну з його «вмирають за Русь і за Христа, а не за Z», вже радять «розповісти це мусульманам в окопах. І не видавати своїх фантазій за реальність».

Проте, в «окоп з мусульманами» неочікувано прилетів не дугін, а депутат держдуми та лідер партії «патріоти росії» семигін. Він повідомив, що кадировському батальйону «ахмат» «доводиться стусанами заганяти солдатів зс рф на полі бою».

Ще 21 березня 2022 року СБУ опублікувала перехоплені переговори чеченською мовою, імовірно, бойовика росгвардії з дружиною, де той зізнається, що його ключовим завданням є стримування російських військових, які розбігаються з поля бою: «Наше завдання – гнати назад тих вошивих солдатів, які починають розбігатися від ударів української артилерії».

Тобто жодного секрету полішинеля «патріот росії» семигін не розкрив. До речі, за визнанням самих ватажків «ахмата», більш ніж половина особового складу під їхньою орудою – слов’яни. Тобто кадировці тренують слов’ян, щоб ті стріляли в спину слов’янам. Розстрільний полігон росії майбутнього.

Джерело: https://t.me/spravdi/33765

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