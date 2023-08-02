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Заява про те, що Східна Європа потерпає від епідемії малярійних комарів та кліщів через біолабораторії США – маніпуляція

Заява про те, що Східна Європа потерпає від епідемії малярійних комарів та кліщів через біолабораторії США – маніпуляція

Брехня: експерименти військових США з комарами, профінансовані фондом Білла та Мелінди Гейтс, провокують виникнення штучних осередків епідемій. Таке сказав очільник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф кирилов.

Правда: заява про зв’язок фонду Білла та Мелінди Гейтс із діяльністю американських лабораторій з розробки біологічної зброї ніяк і ніким не підтверджується, зазначають (https://www.stopfake.org/uk/fejk-biolaboratoriyi-ssha-za-dopomogoyu-komariv-stvoryuyut-shtuchni-oseredki-epidemij-u-shidnij-yevropi/) розслідувачі StopFake. Стрімке поширення малярійних комарів у світі пов’язане з глобальним потеплінням, а не з діяльністю «таємних біолабораторій», про що неодноразово заявляли екологи та біологи.

- Наратив про «секретні біолабораторії США» в Україні неодноразово запускався кремлем і ніколи не підтверджувався фактичними даними. Заява про створення штучних малярійних осередків – не виняток.

Фонд Білла та Мелінди Гейтс фінансує дослідницькі проєкти (https://www.gatesfoundation.org/our-work/programs/global-health/malaria) з вивчення малярійних комарів, але вони спрямовані на створення вакцини проти малярії, розробку нових ліків та інноваційні методи боротьби з комарами.

Джерело: https://t.me/spravdi/32092

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