Замість вибухівки рашистів «озброїли» дровами

У спорядженні російських загарбників замість тротилу та димових шашок виявилися звичайні дерев’яні бруски.

Про це в Телеграмі повідомив 228-й батальйон Сил ТрО, передає Укрінформ.

На опублікованому відео бійці показують, з чим російські загарбники прийшли на українську землю: в одному пакунку мав би бути так званий «білий дим», в другому - тротил, однак замість них - дерев’яні бруски.

«Є така професія, синок - батьківщину розкрадати. Слава російській корупції!» - підписали відео тероборонівці.

Як повідомлялося, «друга армія у світі» вже здивувала українських захисників картоном у бронежилеті замість куленепробивної пластини, яєчними лотками для захисту танка, простроченими продуктовими пайками.

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24 лютого президент рф путін оголосив про початок російського вторгнення в Україну. Російські війська обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети влучають у житлові будинки.

Источник: ukrinform.ua

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