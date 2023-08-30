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Збій матриці: кадиров отримав чергову порцію «захоплення» від ботів, що зреагували на кадик

Збій матриці: кадиров отримав чергову порцію «захоплення» від ботів, що зреагували на кадик

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

28 серпня кадиров став безумовним героєм дня – він писав пост про те як «у грозненському Будинку урочистостей «Сафія» відбулася вечеря на честь учасників 10-го відкритого чемпіонату з тактичної стрільби серед силових підрозділів».

У цей час, у тимчасово окупованому Енергодарі, як повідомив ГУР МО України, партизани за допомогою розвідників і дрона-камікадзе завдали удару по казармі кадирівців із батальйону «ахмат-1». Але в історію цього дня він потрапив не завдяки дешайтанізованому «ахмату», а через… кадик.

Насправді, під науковим постом про кадик масово з’явилися боти із захопленими коментарями на адресу кадирова. Ймовірно, програма переплутала ціль для фейкових коментарів через співзвучність слів «кадиров» та «кадик».

Ця історія, з одного боку, демонструє як працює відповідний напрямок бото-пропаганди, а з іншого – свідчить про масштабну проблему, з якою зіштовхнулася росія – це нестача професійних айтівців. Тому й залишається накручувати популярність кадирову за допомогою кадика.

Джерело: https://t.me/spravdi/32980

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