Збита над США китайська повітряна куля не збирала розвідувальні дані, — голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю CBS News Sunday Morning.

"За оцінкою розвідувальної спільноти, з високим ступенем впевненості можемо говорити, що ця куля не збирала жодних розвідувальних даних", — сказав генерал.

Міллі додав, що на його думку, куля відхилилася від курсу через сильні вітри на значній висоті.

Ведучий Девід Мартін задав уточнююче запитання: "Отже, це була шпигунська куля, але вона не шпигувала?". На що генерал відповів:

"Я б сказав, що це була шпигунська куля, яка не збирала ніяких розвідданих і не передавала їх назад до Китаю".

Джерело: https://t.me/znua_live/112813

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