Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 115

Збита над США китайська повітряна куля не збирала розвідувальні дані

Збита над США китайська повітряна куля не збирала розвідувальні дані

Збита над США китайська повітряна куля не збирала розвідувальні дані, — голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі в інтерв'ю CBS News Sunday Morning.

"За оцінкою розвідувальної спільноти, з високим ступенем впевненості можемо говорити, що ця куля не збирала жодних розвідувальних даних", — сказав генерал.

Міллі додав, що на його думку, куля відхилилася від курсу через сильні вітри на значній висоті.

Ведучий Девід Мартін задав уточнююче запитання: "Отже, це була шпигунська куля, але вона не шпигувала?". На що генерал відповів:

"Я б сказав, що це була шпигунська куля, яка не збирала ніяких розвідданих і не передавала їх назад до Китаю".

Джерело: https://t.me/znua_live/112813

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай, США

Читайте ещё:

США отрезали от мировой валютной системы еще один крупный российский банк
17.09.2023 11:08    213
Нічний огляд західних ЗМІ
17.09.2023 09:18    192
"Конец миропорядка"
17.09.2023 07:27    308
Пропал министр обороны Китая Ли Шанфу
17.09.2023 07:06    303
То, как украинцы будут использовать ATACMS, это их дело, - госсекретарь США Блинкен
17.09.2023 06:11    213
Трохи новин з американських ЗМІ
16.09.2023 08:28    194
Сполучені Штати наклали санкції на п'ять турецьких фірм, які допомагають рф обходити обмеження — Reuters.
15.09.2023 09:39    168
США объявили о новом пакете санкций против россии
15.09.2023 06:45    164
Джордж Буш порадовался, что выжил после встречи с Пригожиным
14.09.2023 09:02    201
Ходять чутки, що Байден ухвалив рішення передати Україні ATACMS
14.09.2023 08:44    143
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 