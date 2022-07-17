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17.07.2022 22:29
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Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Зеленський відсторонив Венедіктову і усунув Баканова

Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова.

Джерело: укази президента

Деталі: Венедіктову відсторонено від посади генерального прокурора відповідно до частини другої статті 11 закону "Про правовий режим воєнного стану", йдеться в указі.

Іншим указом Зеленський поклав виконання обов'язків генерального прокурора на заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Також своїм указом президент усунув Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України.

"Відповідно до статті 47 дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України", - йдеться в указі.

Що передувало: 24 червня видання Politico з посиланням на джерела повідомило, що президент Володимир Зеленський нібито має намір звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова через низку невдалих операцій і втрат у Херсоні.

Сам Зеленський, коментуючи цю інформацію, заявив, що зміна керівництва Служби безпеки України та будь-якого іншого правоохоронного органу в державі залежить від результатів їхньої інспекції.

У 2021 році заступник генпрокурора Олексій Симоненко був на святкуванні дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова, хоча раніше він передавав справу Татарова від НАБУ до СБУ.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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