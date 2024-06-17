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Знамениту картину знайшли в Лондоні на автобусній зупинці: її продадуть на аукціоні

Знамениту картину знайшли в Лондоні на автобусній зупинці: її продадуть на аукціоні

Знаменита картина зображує Йосипа та Діву Марію, яка тримає немовля Ісуса

Картину художника Тиціана крали двічі – 1809 та 1995 років. Згодом її знайшли в пластиковому пакеті на автобусній зупинці в Лондоні. Роботу майстра епохи Ренесансу виставлять на аукціоні Christie’s у липні.

Про це повідомив The Guardian. Журналісти зазначили, що картина вперше задокументована в колекції венеційського купця спецій на початку XVII століття. Протягом століть вона належала різним аристократам, імператорам та ерцгерцогам у всій Європі.

Полотно придбав четвертий маркіз Батський на аукціоні Christie’s 1878 року, і зараз її виставлятиме той же аукціонний дім у Лондоні 2 липня. Очікують, що картину продадуть за суму від 15 мільйонів фунтів стерлінгів до 25 мільйонів.

На сайті Christie’s зазначено, що вона «цінна за яскраво забарвлену сцену сімейної любові» та що «як і її персонажі, картина «Відпочинок на шляху до Єгипту» пройшла довгий і подієвий шлях – шлях, який ще далеко не закінчений».

Венеційський художник створив «Відпочинок на шляху до Єгипту» 1508 року, коли йому заледве виповнилося 20 років. Картина зображує Йосипа та Діву Марію, яка тримає немовля Ісуса.

За свою історію картину крали двічі – вперше 1809 року з палацу Бельведер у Відні військами Наполеона Бонапарта, а потім у середині 1990 років з будинку Лонгліт, резиденції маркізів Батських у Вілтширі.

Після семирічних пошуків картину, вартість якої на той час оцінювали в понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів, знайшов у пластиковому пакеті на автобусній зупинці в Ричмонді Чарльз Гіл – колишній начальник відділу мистецтва й антикваріату Скотланд-Ярду.

Гіл, який помер 2021 року, розповів, що його до цього місця привів чоловік, якого він описав як щось середнє між Артуром Дейлі та Лавджоєм – шахраями з двох телевізійних серіалів, що виходили в 1980 і 1990 роках, в обмін на винагороду в 100 тисяч фунтів стерлінгів. Він також відомий тим, що допоміг знайти версію картини Едварда Мунка «Крик» 1893 року після того, як її вкрали з Національного музею в Осло 1994 року.

Джерело: nta.ua

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