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Знищено 34 з 44 «шахедів» та 6 розвідувальних БПЛА, - Повітряні Сили

Знищено 34 з 44 «шахедів» та 6 розвідувальних БПЛА, - Повітряні Сили

У ніч на 28 вересня 2023 року російські окупанти атакували 44 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - ТОТ Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 «шахеди»! До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил здійснила понад 30 літаковильотів на винищувальне прикриття та вогневе ураження противника.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/40129

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