Звернення Головного командира УПА Романа Шухевича-"Тараса Чупринки" з приводу капітуляції нацистської Німеччини
Звернення Головного командира УПА Романа Шухевича-"Тараса Чупринки" з приводу капітуляції нацистської Німеччини:
Бійці й командири української повстанської армії
Гітлерівська Німеччина остаточно розгромлена і розбита. Не боятися більше українському народові ні винищування у газових камерах, ні масових розстрілів цілих десятків сіл озвірілими гестапівцями. Не буде вже німець бити по лиці свободолюбного українського селянина, ні відбирати його землі, щоб повернути його в раба німецького пана. Не гнатиме тисяч і десятків тисяч робітників у новітній ясир – в Німеччину......
.....Дотримати зброю в руках до тієї хвилини і станути на чолі воюючих проти Сталіна мас – Ваше священне завдання. Вірю, що виконаєте його з честю і фанатизмом, як виконували всі дотеперішні завдання. Новими методами боротьби, пристосованої до нової обстановки, дайте відповідь ворогові на його наступ.
З незламною вірою вперед, до перемоги!
Хай живе Українська Самостійницька Соборна Держава!
Вічна хвала тим, що полягли в боротьбі з наїзником!
Слава Україні!
Тарас Чупринка Гол. Ком. УПА
Травень 1945 р.
Журнал "Повстанець" (офіційний друкований орган Головної команди УПА) Ч. 5-6 за квітень-травень 1945 року.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5786