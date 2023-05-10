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Звернення Головного командира УПА Романа Шухевича-"Тараса Чупринки" з приводу капітуляції нацистської Німеччини

Звернення Головного командира УПА Романа Шухевича-Тараса Чупринки з приводу капітуляції нацистської Німеччини

Звернення Головного командира УПА Романа Шухевича-"Тараса Чупринки" з приводу капітуляції нацистської Німеччини:

Бійці й командири української повстанської армії

Гітлерівська Німеччина остаточно розгромлена і розбита. Не боятися більше українському народові ні винищування у газових камерах, ні масових розстрілів цілих десятків сіл озвірілими гестапівцями. Не буде вже німець бити по лиці свободолюбного українського селянина, ні відбирати його землі, щоб повернути його в раба німецького пана. Не гнатиме тисяч і десятків тисяч робітників у новітній ясир – в Німеччину......

.....Дотримати зброю в руках до тієї хвилини і станути на чолі воюючих проти Сталіна мас – Ваше священне завдання. Вірю, що виконаєте його з честю і фанатизмом, як виконували всі дотеперішні завдання. Новими методами боротьби, пристосованої до нової обстановки, дайте відповідь ворогові на його наступ.

З незламною вірою вперед, до перемоги!

Хай живе Українська Самостійницька Соборна Держава!

Вічна хвала тим, що полягли в боротьбі з наїзником!

Слава Україні!

Тарас Чупринка Гол. Ком. УПА

Травень 1945 р.

Журнал "Повстанець" (офіційний друкований орган Головної команди УПА) Ч. 5-6 за квітень-травень 1945 року.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5786

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