Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 20 травня 2024 року від ДСНС

● Протягом доби з 19 по 20 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 35 оперативних виїздів, з яких:

✅21 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

✅5– виїзди на перевірку після обстрілів;

✅3 – на допомогу населенню;

✅6 – інші виїзди.

● Протягом доби ворожі війська спричинили 2 пожежі в Ізюмському районі. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС.

● Вдень ворог здійснив черговий терористичний акт проти мирного населення. Удари було завдано по базі відпочинку на березі водойми у Харківському районі області. За попередніми даними в результаті обстрілів 6 людей загинуло та щонайменше 27 постраждало.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції та медики. Рятувальники допомагали медикам транспортувати постраждалих до автомобілів екстреної медичної допомоги. Також психологи надавали допомогу постраждалим.

● Також в результаті ворожих обстрілів по сел. Ківшарівка та Новоосинове Куп’янського району загинуло 5 осіб та постраждало 9.

● Мешканцям м. Ізюм рятувальники доставили 2 т. технічної води.

● Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад продовжили проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано понад 10573 жителів з них 812 дітей та 253 маломобільних осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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