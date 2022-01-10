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Харьковский зоопарк открыт для всех до конца января

Харьковский зоопарк открыт для всех до конца января

Харьковский зоопарк продлил акцию свободного входа для всех желающих. Об этом сообщают «Харьковские известия» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Харьковчане и гости из других городов могут посетить зоопарк без регистрации и пригласительных до конца января.

«Харьковский зоопарк продолжает оставаться открытым и приглашает в гости всех, независимо от прописки и места проживания. Единственное условие: наличие COVID-сертификата или отрицательного результата теста на коронавирус, или справки о выздоровлении+удостоверение личности. Дети до 18 лет в предоставлении ковид-документов не нуждаются», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло.

 

Зоопарк работает ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 15:30.

Источник: izvestia.kharkov.ua/

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Темы: харьков

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