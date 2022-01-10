Харьковский зоопарк открыт для всех до конца января

Харьковский зоопарк продлил акцию свободного входа для всех желающих. Об этом сообщают «Харьковские известия» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.

Харьковчане и гости из других городов могут посетить зоопарк без регистрации и пригласительных до конца января.

«Харьковский зоопарк продолжает оставаться открытым и приглашает в гости всех, независимо от прописки и места проживания. Единственное условие: наличие COVID-сертификата или отрицательного результата теста на коронавирус, или справки о выздоровлении+удостоверение личности. Дети до 18 лет в предоставлении ковид-документов не нуждаются», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Жанна Сусло.

Зоопарк работает ежедневно, кроме понедельника, с 9:00 до 15:30.

Источник: izvestia.kharkov.ua/

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