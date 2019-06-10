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Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера

Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера

Голливудский актер Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин поженились. Как сообщает TMZ, пара поженилась на роскошном ранчо Сан Исидро в Монтесито.

29-летняя Кэтрин была в открытом белом платье, а Пратт, который старше избранницы на 10 лет, был в смокинге. Для Шварценеггер это первый брак.

На церемонию Пратт прибыл вместе с сыном. Для голливудского актера это уже второй брак - Крис ранее был женат на актрисе Анне Фарис, с которой расстался только в прошлом году.

Напомним, о помолвке звезды "Стражей галактики" и дочери экс-губернатора Калифорнии стало известно в январе 2019 года.

39-летний Пратт снялся в 47 фильмах и телесериалах, включая "Стражи галактики", "Мир Юрского периода 3", "Мстители: Война бесконечности". Работа в картине "Мир Юрского периода" принесла актеру премию музыкального телеканала MTV в 2016 году.

Ранее Прэтт оформил юридический развод с бывшей женой Анной Фарис. Согласно бракоразводным соглашением, Пратт обязался в течение ближайших пяти лет проживать не дальше пяти миль (около 8 километров) от своей бывшей жены.

Источник: prm.ua

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Темы: кино, США

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