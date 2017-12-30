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Новогодняя ночь на площади Свободы (ПРОГРАММА)

Новогодняя ночь на площади Свободы (ПРОГРАММА)

Театрализованный праздник "С Новым годом, с новым счастьем!" состоится в новогоднюю ночь на пл. Свободы.

Праздничная программа рассчитана на три часа - с 23:00 31 декабря до 2:00 1 января. В нее войдут выступления юных артистов Харькова и хореографических коллективов, концерт групп "Місто" и "Льюис Кэрролл", флэш-моб Новогоднего пса и фаер-шоу. С Новым годом харьковчан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

План театрализованного праздника "С Новым годом, с новым счастьем!"

23.00 – 23.35 Массовый театрализованный пролог с участием юных артистов Харькова и хореографических коллективов;

23.45 – 23.55 Новогодняя театрализованная интерактивная интермедия "Год Собаки": маскарад "Скоро Новый год", флэш-моб Новогоднего пса;

23.55 – 00.00 Новогодняя интерактивная интермедия с участием Деда Мороза и Снегурочки

00.00 – 00.05 Наступление Нового 2018 года: поздравление Деда Мороза;

00.05 -00.30 Эстрадная программа группы "Місто";

00.30 – 00.40 Выступление юных артистов Харькова и хореографических коллективов;

00.40 – 01.00 Эстрадная программа группы "Місто";

1.00 - 01.15 Интерактивный танцевальный блок;

1.15 - 01.20 Фаер-шоу EAST FIRE;

1.20 – 02.00 Эстрадная кавер-программа группы "Льюис Керролл".

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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