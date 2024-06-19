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Пеший концерт робота відбувся в Кремнієвій долині

Пеший концерт робота відбувся в Кремнієвій долині

Днями в Кремнієвій Долині відбулася історична подія – перший концерт, на якому виступав робот, створений стартап-компанією TechFusion Dynamics. Кре́мнієва доли́на (англ. Silicon Valley) — регіон у штаті Каліфорнія (США), що позначає південну частину території затоки Сан-Франциско, входить до міської агломерації.

Натовпи глядачів заповнили стадіон, щоби побачити це інноваційне шоу. Робот, оснащений передовими технологіями, вразив публіку своїм артистизмом і вокальними даними.

“Ми не очікували такого шоу! Він співав, танцював і навіть зачитував реп, - поділився один із захоплених глядачів.

Концерт розпочався з традиційних вітальних слів, які робот вимовив ідеальною англійською з легким британським акцентом. Потім були хіти, підготовлені з урахуванням музичних уподобань різних поколінь. Програма включала як класичні рок-хіти, так і сучасні поп-кавери.

Робот був оснащений передовими технологіями, включаючи нейронні мережі для створення тексту і музики в реальному часі. В основі його обчислювальних потужностей лежали чіпи Apple M3 Pro, які дозволяли йому генерувати всі звукові доріжки просто на місці, без необхідності у віддалених серверах. Це наочний приклад співпраці технологічних гігантів OpenAI та Apple.

Особливо вразив глядачів виступ робота у ролі репера. Його віртуозне володіння римами та бездоганна подача викликали бурю оплесків. У перервах між піснями робот охоче спілкувався з публікою, жартував і навіть влаштовував імпровізовані міні-шоу, демонструючи свою гнучкість та рухливість.

Робот також був оснащений сучасними системами моторики та штучного інтелекту, розробленими TechFusion Dynamics. Ці системи дозволяли йому рухатися з неймовірною точністю та грацією, реагуючи на зміни у навколишньому середовищі та настрої публіки.

“Це був неймовірний досвід, — сказала одна з шанувальниць. - Я б ніколи не подумала, що робот може так запально виступати на сцені!

Серед присутніх гостей були відомі актори та представники IT-індустрії. Леонардо ДіКапріо, спостерігаючи за виступом, зазначив: “Це неймовірний крок уперед для штучного інтелекту. Я вражений, наскільки природно він взаємодіє з публікою.

Марк Цукерберг, засновник Facebook, також висловив своє захоплення: "Ми в Meta завжди прагнемо інновацій, і це шоу доводить, що штучний інтелект може стати невід'ємною частиною розважальної індустрії."

Джессіка Честейн, відома актриса, прокоментувала: “Я ніколи не подумала б, що робот зможе викликати такі емоції. Це майбутнє, та воно тут.”

Ходять чутки, що TechFusion Dynamics працює як на Пентагон, так і на NASA, залучаючи до своїх проектів найкращих інженерів із Ізраїлю та Японії. Це тільки додає інтересу до їх технологій і викликає ще більшу повагу до їх розробок.

Експерт доктор Ілон Македонський, провідний дослідник в області AI, заявив: “Цей концерт — це прорив. Ми бачимо, як штучний інтелект долає межі, стаючи частиною нашої культурної спадщини.”

Глава стартапу HyperSound, Джейн Сінтез, також зазначила: “Ми завжди знали, що AI має величезний потенціал у музиці, і сьогоднішнє шоу – це доказ наших припущень. Це майбутнє розважальної промисловості.”

Організатори концерту сподіваються, що ця подія стане щорічною та приверне увагу не лише місцевих мешканців, а й туристів з усього світу. "Ми на порозі нової ери в індустрії розваг," - заявив один із організаторів.

Тож якщо ви раптом почуєте, що ваш сусід співає пісні роботів у душі, знайте — це вплив Селектиконової Долини!

Ну, а тепер, коли роботи співають і танцюють, не дивуйтеся, якщо ваш тостер почне зачитувати вірші за сніданком.

Джерело: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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