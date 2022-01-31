Последний месяц зимы с театром «ЛанжеронЪ»

Спектакль

"СУЕТА СУЕТ"

Центр культуры и искусства Пушкинская 62

5 февраля в 19:00

ИСААК БАБЕЛЬ

Из цикла «Одесские рассказы»

В исполнении Заслуженного артиста Украины Виталия Бондарева

Режиссер — Галина Панибратец

«Гэвэл гаволим, кулой гэвэл» или «Суета сует, и всяческая суета»

(Ветхий завет. Книга Екклесиаста. гл.1, ст.2)

по рассказам ИСААКА БАБЕЛЯ.

«Наслаждайся жизнью — доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». (Википедия)

«Суета …» в исполнении В. Бондарева смешит, потрясает, захватывает неподдельным сопереживанием опытного, ярко и разнопланово одаренного актера-человековеда той горемычной нескладухе, которая сопутствует жизни бабелевских героев.

Да разве только их жизни?...

( Юлия КОВАЛЕНКО)

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Спектакль

"МОНЯ"

Центр культуры и искусства Пушкинская 62

11 февраля в 19:00

Трагикомедия по книге ЭФРАИМА СЕВЕЛЫ «Моня Цацкес - знаменосец»

Моня — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Главный герой Моня Цацкес – парикмахер, поразительный персонаж еврейской национальности, со всеми присущими этому навыками и умениями, изобретательности его ума позавидует даже другой такой же еврей!

Здесь плачешь от боли и смеешься до слез. Монины истории и эпизоды порой на грани фола, но очень яркие; гомерически смешные, нелепые, но вполне возможные, чего у нас только не происходит.

Этот спектакль наполнен таким душевным светом, что хочется и плакать, и смеяться одновременно.

По доброму, душевно о самом главном.

Возрастное ограничение! 18+

По итогам театральной ассамблеи «Харьковский счет» спектакль был признан лучшим в театральном сезоне 2018-2019 cпектакль «МОНЯ» по итогам театрального сезона 2018-2019 в Харькове был номинирован в лонг- лист Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко.

И 6 сентября 2019 года театр «ЛанжеронЪ» стал обладателем премии Вячеслава Панченко в номинации «Яркое театральное событие сезона 2018/2019» за спектакль «МОНЯ»

По итогам ХХII театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» (Херсон, Украина), 10-13 сентября 2020г. «Лучшая мужская роль» Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины Спектакль «Моня» Э. Севелы

Театр Одесского разлива «ЛанжеронЪ» (г. Харьков)

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Спектакль

«КАК ЭТО КУШАЛИ В ОДЕССЕ»

Центр культуры и искусства Пушкинская 62

12 февраля в 19:00

Комедия по рассказам одессита АЛЕКСАНДРА БИРШТЕЙНА

Исполняют: Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев и Галина Панибратец

Вынос блюд: Душевно и с одесским юмором!

"...Скажите, вы любите вкусно покушать? нет, нет, не поесть, а покушать? Не видите разницы? Тогда вы не из Одессы...

Об особенностях, которые можно выделить в Одесской кухне, тем более звание "одессит" уже и есть национальность –расскажут вам Виталий Бондарев и Галина Панибратец

И не просто расскажут, продемонстрируют как и с чем, дадут попробовать и еще пожелают вам, как истинные одесситы, и замете – без скорбных лиц, а с ироничностью и общительностью:

Желаем шоби вам улыбалась удача, но с вас не ржала.

Шоби ви хорошо хотели и ваши мечты не сбывались над другими. Пусть вам никто не мешает шикарно жить, не расчесывает вам нерви. Шоб мы так жили как мы вам это желаем!....."

Количество мест ограничено.

СюрпрЫзы Вам таки обеспечены!

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Спектакль

“НЕЖНОСТЬ”

Центр культуры и искусства Пушкинская 62

14 февраля в 19:00

Спектакль этюд по пьесе НИКОЛАЯ КОЛЯДЫ

Из цикла «Кренделя»

Она – Галина Панибратец

Он — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Возрастное ограничение! 18+

Электричка до станции НЕЖНОСТЬ!

Нежность. Что это такое? Она есть вообще? Или её нет? А почему нет? А когда она есть? А зачем она? За ответами на эти вопросы отправляйтесь на пригородной электричке вместе с героями спектакля «НЕЖНОСТЬ!!!

Случайная встреча в электричке двух бывших одноклассников. Она мечтательница, он — приземлённый жизнью мужик.

Она – едет в сад, где в погребе хранит тетрадку со стихами «про нежность». И Он, и Она очень изменились с тех пор, как виделись последний раз, постарели. Но Она с детских лет всё мечтает и мечтает о Принце на белом коне. Она мечтает о нежности, под которой она подразумевает, вероятно, так много: и верность, и красивую любовь, и честность, и открытость и многое-многое другое. А Ему – смешны её слова, для него мир, прежде всего, материален. И потому эта встреча двух бывших влюбленных заканчивается невесело…

Мы заперлись в кругу собственных убеждений и страхов, и всё тяжелее принимать действительность. Окружающая действительность подавливает человека, и мы приспосабливаемся, приспосабливаемся и теряем. Теряем важное, ценное, самое главное в жизни.

Спектакль этюд в одном действии по пьесе Николая Коляды из цикла «Кренделя» в одной электричке с театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья и познания человеческой сущности!

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Спектакль

"РОЛЕВЫЕ ИГРЫ"

Центр культуры и искусства Пушкинская 62

18 февраля в 19:00

«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» или «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»по пьесе АНАТОЛИЯ КРЫМА

комедия в 2-х действиях

В ролях:

Евгений –Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Елена – Заслуженная артистка Украины Майя Струнникова

Женя – Татьяна Волкова

Вадим – Давид Хубутия

Техническая поддержка – Юрий Лавров

Режиссер – Галина Панибратец

Стареющий композитор, обласканный славой, понимает, что звездный час его прошел. И в своих бедах творец винит, прежде всего, жену Елену. Чтобы вернуть капризную музу, Евгений приводит в дом молодую любовницу — студентку консерватории. А жене приходится мириться с тем, что отныне она будет жить под одной крышей с «голубками».

Пикантности ситуации добавляет неожиданный ответный ход Елены. Такого поворота событий маэстро явно не ожидал…

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Спектакль

"НАШ ВЫСОЦКИЙ"

Центр культуры и искусства Пушкинская 62

20 февраля в 19:00

В ролях:

Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев, Галина Панибратец, Владимир и Татьяна Онищенко

Наш Высоцкий! В многообразии образов и сюжетов песен поэта у каждого человека он свой. Вот и театр ЛанжеронЪ предлагает Вашему вниманию Своего Высоцкого. Володю, который часто бывал в Одессе, которого продолжают любить, слушать и читать практически в каждом одесском дворе.

Человек редкого мужества и трезвого отношения к бытию. С особым обостренным чувством ответственности перед правдой и непримиримостью к равнодушию и лицемерию. Высоцкий был и остается одним из тех поэтов, которые помогают нам разглядеть во внутреннем мраке стяжательства, двуличия и лжи то своё настоящее лицо. И та притягательная сила поэта, которую мы ощущаем в его стихах, берет свое начало в любви к людям.

А мне в Одессу надо позарез.

И надо мне туда, куда три дня не принимают

И потому откладывают рейс.

Пусть где-нибудь все ясно и тепло,

Там хорошо, но мне туда не надо

Отсюда не пускают, а туда не принимают,

Несправедливо, муторно, но вот

Взлетим мы, распогодится, и все запреты снимут!

Новости портала «Весь Харьков»