Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:25
Просмотров: 80

Сміхойога: Регіт, як вправа для здоров'я

Сміхойога: Регіт, як вправа для здоровя

Люди дуркують і регочуть на все горло, при цьому глибоко дихаючи та роблячи мінімальні фізичні вправи

Декілька десятиліть тому один майстер винайшов заняття сміхойогою, де люди дуркують і регочуть на все горло, при цьому глибоко дихаючи та роблячи мінімальні фізичні вправи. Зараз сміхойога набирає популярності в усьому світі.

«Смійся, як божевільний – зменшуй стрес» – це лежить в основі ідеї сміхойоги

«Я притягую стрес, як магніт, – ділиться Нік Мартіна, відвідувач заняття із сміхойоги. – Я приходжу сюди раз на тиждень, поводжуся і сміюся тут, як скажений, і так позбавляюся стресу. Це чудово проведений час».

«Смійся, як божевільний – зменшуй стрес» – це лежить в основі ідеї сміхойоги. Заснована вона була індійським лікарем Маданом Катарією в 1995 році. Відтоді у всьому світі відкрилося понад 5 тисяч закладів, де практикують сміхойогу.

Слеш Коулман відкрив таку секцію. Щоб мати право проводити уроки, йому довелося проходити сертифікацію в університеті сміхойоги в місті Бангалор, Індія.

У мене несподівано стався колапс правої легені...лікарі сказали, що мені корисно сміятися, оскільки це допоможе легеням розширитися та зміцніти

«Я допомагаю людям виконувати вправи зі сміхойоги, – розповідає Коулман. – Ми граємо у різні ігри, під час яких наше тіло рухається в такий спосіб, що кисень заповнює різні частини легень».

Коулман заснував цей клуб після того, як сам на собі виявив переваги сміху:

«У мене несподівано стався колапс правої легені. Я на той час жив у Нью-Йорку. Я провів місяць у лікарні, мені зробили дві операції, і лікарі сказали, що мені корисно сміятися, оскільки це допоможе легеням розширитися та зміцніти».

Люди приходять на його заняття, аби зняти стрес і робити корисні для здоров'я вправи.

«Приємно знову відчути себе дитиною, весело подуріти, – ділиться враженнями Міка Собчик, відвідувач уроку зі сміхойоги. – Люди зазвичай проводять день в офісі похмурі. А тут легко і приємно. Мені подобається».

Сміх, він як універсальна мова, яка об’єднує усіх, незалежно від віросповідання

 

Слеш Коулман вважає, що сміх також є інструментом, який може об'єднувати людей:

«Сміх, він як універсальна мова, яка об’єднує усіх, незалежно від віросповідання. Я, наприклад, єврей, до нас приходять індуси, християни, мусульмани. Але це не має значення».

Сміхойога – це простий і дієвий спосіб позбутися зайвого стресу. Підвищений рівень стресу завдає шкоди здоров'ю, тому балансувати його потрібно сміхом та спокоєм, і тоді тіло та розум будуть чистими і здоровими, кажуть йога-майстри.

Источник: ukrainian.voanews.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью
28.05.2019 08:37    172
8 способів стати щасливішими для тих, у кого є всього 10 хвилин на день
27.05.2019 09:37    215
Как помочь человеку с анорексией или булимией
17.05.2019 09:16    175
Люди с четкой жизненной целью легче принимают решения в отношении здоровья: исследование
16.05.2019 09:16    141
Кто больше сплетничает – женщины или мужчины
14.05.2019 10:37    213
Страх одиночества: симптомы и проявления
14.05.2019 10:04    253
Как победить свой страх: 4 главных совета
13.05.2019 09:41    286
5 признаков, которые помогут распознать психопата
10.05.2019 10:37    490
Исследователи рассказали, чем полезна нецензурная лексика для здоровья
08.05.2019 11:49    702
Когда стоит обратиться к психологу: эксперты перечислили тревожные признаки
24.04.2019 14:04    257
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 