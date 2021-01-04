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В Харькове медики исполнили зажигательный танец (ФОТО, ВИДЕО)

В Харькове медики исполнили зажигательный танец (ФОТО, ВИДЕО)

Танцевальное новогоднее поздравление записали медики "скорой помощи" в Харькове. Об этом сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф.

Сотрудники харьковской "скорой" поздравили коллег с Новым годом и Рождеством. Они пожелали всем крепкого здоровья, не падать духом и всегда находить источник позитивных эмоций. Всех желающих пригласили присоединиться к танцу.

Делайте, те, что вдохновляет вас, наслаждайтесь жизнью, радуйтесь! Ешьте много овощей фруктов, мяса и рыбы. Танцуйте, занимайтесь спортом. Наше поздравление отгоняет ковид и других злых духов, - отметили медики в своем поздравлении.

По информации самих медиков, танцевальные приветы они записывали в свободное от работы время, после дежурств и смен.

Источник: sq.com.ua

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