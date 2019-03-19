Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:10
Просмотров: 49

В Харькове стартует «Французская весна»

В Харькове стартует «Французская весна»

Фестиваль будет проходить с 29 марта по 25 апреля

В этом году впервые избрана общая тема фестиваля – цвет. 16-й сезон будет проходить в десяти городах Украины.

По словам директора Альянс Франсез Харьков Тимоте де Майяра, официальное открытие состоится 29 марта. В харьковской филармонии пройдет первый концерт струнного секстета «Музыканты Лувра». Исполнители играют исключительно на аутентичных инструментах.

С 3 по 21 апреля в Fabrika.space будет проходить выставка фотографий « Источник» Элеоноры Лубны. Они были собраны после встречи с людьми, которые переехали в Киев в результате военных действий на Донбассе.

20 апреля в парке Горького состоится уличный спектакль от компании Les Quidams. Изюминка представления – 3 метровые персонажи в легких костюмах будут танцевать для зрителей.

С более детальной программой можно ознакомиться на официальном сайте Альянс Франсез Харьков.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алена Верекомская

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Перекресток в центре закроют на месяц
Сегодня 06:43    99
Харьковские тепловики опять задумали повышение
Сегодня 06:24    113
В Харькове угнали машину с помощью эвакуатора (ФОТО)
18.03.2019 09:38    261
Полиция открыла уголовное производство по факту запугивания избирателей в Харькове
18.03.2019 08:57    139
На Харьковщине – высокий запрос на услуги центра реабилитации и паллиативной помощи
18.03.2019 08:28    98
Под Харьковом поймали убийцу, которого ищет Интерпол (ФОТО)
18.03.2019 07:51    299
Пенсионерка на Харьковщине может сесть на 6 лет за “минирование” своего сельсовета
18.03.2019 06:44    133
В Харькове протестируют учителей
18.03.2019 06:04    356
На Харківщині китайський інвестор планує збудувати сонячну електростанцію за 50 млн євро
17.03.2019 11:28    162
Харьковская набережная (ВИДЕО)
17.03.2019 09:16    265
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 