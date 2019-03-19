В Харькове стартует «Французская весна»

Фестиваль будет проходить с 29 марта по 25 апреля

В этом году впервые избрана общая тема фестиваля – цвет. 16-й сезон будет проходить в десяти городах Украины.

По словам директора Альянс Франсез Харьков Тимоте де Майяра, официальное открытие состоится 29 марта. В харьковской филармонии пройдет первый концерт струнного секстета «Музыканты Лувра». Исполнители играют исключительно на аутентичных инструментах.

С 3 по 21 апреля в Fabrika.space будет проходить выставка фотографий « Источник» Элеоноры Лубны. Они были собраны после встречи с людьми, которые переехали в Киев в результате военных действий на Донбассе.

20 апреля в парке Горького состоится уличный спектакль от компании Les Quidams. Изюминка представления – 3 метровые персонажи в легких костюмах будут танцевать для зрителей.

С более детальной программой можно ознакомиться на официальном сайте Альянс Франсез Харьков.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алена Верекомская

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