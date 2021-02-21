Весеннее настроение с театром « ЛанжеронЪ»

22.02 в 19:00

Центр культуры и искусства,

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"Наш Высоцкий"

В ролях:

Зиночка- Татьяна Волкова

Плотник Иосиф - Егор Онищенко

Морячок - Владимир Мельник

Додик музыкант - Давид Хубутия

Шляпник Яша - Виталий Бондарев

Режиссер Галина Панибратец и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев.

Дамы, господа,- других не вижу здесь,

Блеск, изыск и общество прелестны!

Сотвори, господь, хоть пятьдесят Одесс,-

Все равно в Одессе будет тесно.

Наш Высоцкий! В многообразии образов и сюжетов песен поэта у каждого человека он свой. Вот и театр ЛанжеронЪ предлагает Вашему вниманию Своего Высоцкого. Володю, который часто бывал в Одессе, которого продолжают любить, слушать и читать практически в каждом одесском дворе.

Человек редкого мужества и трезвого отношения к бытию. С особым обостренным чувством ответственности перед правдой и непримиримостью к равнодушию и лицемерию.Высоцкий был и остается одним из тех поэтов, которые помогают нам разглядеть во внутреннем мраке стяжательства, двуличия и лжи то своё настоящее лицо. И та притягательная сила поэта, которую мы ощущаем в его стихах, берет свое начало в любви к людям.

А мне в Одессу надо позарез.

И надо мне туда, куда три дня не принимают

И потому откладывают рейс.

Пусть где-нибудь все ясно и тепло,

Там хорошо, но мне туда не надо

Отсюда не пускают, а туда не принимают,

Несправедливо, муторно, но вот

Взлетим мы, распогодится, и все запреты снимут!

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5.03 и 14.03 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

Комедия для влюблённых пар! Акция!

"Верю в тебя"

по пьесе Вадима Коростылёва

Сергей - Давид Хубутия, Егор Онищенко

Владимир – Владимир Мельник

Ирина - Татьяна Волкова

Режиссер — Галина Панибратец

и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

16+

..Это не сказка и не быль. Скорее всего это и то и другое. Ведь в жизни часто происходят чудеса,которых мы почему-то не замечаем. А если заметить, то можно, к примеру рассказать историю о том, как один человек сделал другого прекрасным просто потому, что глубоко поверил в то, что он прекрасен. И наоборот – мы нередко делаем людей хуже, чем они есть на самом деле, слишком много говоря о их дурных качествах.

Но мне хотелось написать пьесу о том, как человек становится лучше, а не хуже.. (Вадим Коростылёв)

Живут ли в нашем мире волшебники, и стоит ли нам верить в волшебство?!

Самая волшебная фраза которая творит чудеса свободы на пути к мечте!

Она всего из трёх слов "ВЕРЮ В ТЕБЯ"!

Спектакль о том как доверять и понимать, как быть терпеливым и решительным, как быть счастливым и любить!!!)))

Это и сказка и быль, а самое главное – это комедия.

С театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья и познания человеческой сущности с верой в тебя!

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7.03 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

“Вы меня улыбнули...”

Лирическая комедия по рассказам одессита АЛЕКСАНДРА БИРШТЕЙНА.

Соломон Герцен — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Сценография — Евгений Маслов

Режиссер — Галина Панибратец

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Лучший способ поднять настроение — вспомнить что-нибудь приятное. Фотографии — это прекрасный способ освежить воспоминания, ведь мы стараемся запечатлеть на снимках именно счастливые моменты нашей жизни. Спектакль «Вы меня улыбнули» - это трогательная лирическая комедия, где можно вместе с героями из Одессы от души посмеяться, погрустить немного и вспомнить и о своих друзьях, любимых и дорогих сердцу людях с которыми связаны и ваши счастливые моменты, запечатленные на фотографиях жизни!!!

«…и может, мы вновь встретимся в этой необъятной жизни и, слегка соприкоснувшись боками, сумеем рассказать друг другу об удачах и неудачах, о событиях и покое, короче, обо всем, что видели мы в своем полете у небу…»

Если вы собрались ехать в Одессу – не ехайте, смотрите сюда!!!Соломон Маркович вам все расскажет за Одессу и за жизнь!!! Улыбнет, и сфотографирует на память, и еще пожелает вам, как истинный одессит с ироничностью и общительностью:

«Шоб я так жил как я вам это желаю!...»

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8.03 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

"РОЛЕВЫЕ ИГРЫ"

или «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»

По пьесе АНАТОЛИЯ КРЫМА

комедия в 2-х действиях

В ролях:

Евгений –Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Елена – Заслуженная артистка Украины Майя Струнникова

Женя – Татьяна Волкова

Вадим – Давид Хубутия

Стареющий композитор, обласканный славой, понимает, что звездный час его прошел. И в своих бедах творец винит, прежде всего, жену Елену. Чтобы вернуть капризную музу, Евгений приводит в дом молодую любовницу — студентку консерватории. А жене приходится мириться с тем, что отныне она будет жить под одной крышей с «голубками».

Пикантности ситуации добавляет неожиданный ответный ход Елены. Такого поворота событий маэстро явно не ожидал...

ИЗ Википедии: Ролевая игра — вид действия, участники которого в рамках выбранных ими ролей, руководствуются характером своей роли и внутренней логикой, вместе создают или следуют уже созданному сюжету, в соответствии с принятыми правилами. Сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей той или иной ситуации. Каждый из них ведёт себя, как хочет, играя за своего персонажа.

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18.03 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

"Письмо Богу"

Трагикомедия по одноименному рассказу АНАТОЛИЯ КРЫМА.

Из цикла «Рассказы о еврейском счастье»

Лемарес — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Капитан Побойня – Юрий Лавров

Сценография — Студенты 4 курса Харьковского художественного училища

Режиссер — Галина Панибратец

******

«Что такое еврейское счастье знают все и в то же время не знает никто, даже сами искатели этого самого счастья. Поэтому не спешите ни плакать, ни смеяться. Не спешите и выводы преждевременно делать. Вы просто отправляйтесь вслед за героями и пройдите весь путь к этому самому счастью.

И вы тогда убедитесь, что никакое оно не еврейское, хотя и написано с неподражаемым юмором и колоритом,на который способен только очень талантливый автор Анатолий Исаакович Крым.»

«Письмо Богу» - это трогательная история о судьбах человеческих. О любви, о милосердии, о вере в то, что каждый человек достоин счастья!

«…Что же делает человек, когда жизнь припирает его к каменной стене так плотно, что дышать становится невмоготу? Правильно, он зовет на помощь. И кого может позвать на помощь человек, у которого на всей земле не осталось ни одного близкого человека? Правильно.

Он зовет на помощь Бога…»

Премьера состоялась в 2015г. Этот спектакль увидели зрители на сценических площадках в

г.Ганновер (Германия),

г.Кишинев(Молдова),

г.Херсон (Украина),

г.Ювяскюля (Финляндия),

г.Поти (Грузия) а так же в Одессе и в Харькове (Украина).

На Международном фестивале «Мельпомена Таврии» спектакль «Письмо Богу» признан экспертным советом как - «Лучший спектакль камерной сцены» (Украина,г.Херсон,2017г.) .

Спектакль не имеет возрастных ограничений.

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20.03 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

"МОНЯ"

Трагикомедия по книге ЭФРАИМА СЕВЕЛЫ «Моня Цацкес - знаменосец»

Моня — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

Режиссер — Галина Панибратец

Главный герой Моня Цацкес – парикмахер, поразительный персонаж еврейской национальности, со всеми присущими этому навыками и умениями, изобретательности его ума позавидует даже другой такой же еврей!

Здесь плачешь от боли и смеешься до слез. Монины истории и эпизоды порой на грани фола, но очень яркие; гомерически смешные, нелепые, но вполне возможные, чего у нас только не происходит; грустные, потому что идет война.

Этот спектакль наполнен таким душевным светом, что хочется и плакать, и смеяться одновременно. Жизнелюбие - как маленький росток на тонкой ножке.

Жизнелюбие, человеколюбие, мечта о мирной жизни - только это, подчас, и помогает выстоять.Только это и должно быть основой человеческих взаимоотношений, основой самого его - человеческого существования. Но не всегда оно так. Бок о бок сосуществуют ужасы войны и маленькие радости существования, бытия, присутствия в этом мире.

По доброму, душевно о самом страшном.

Возрастное ограничение! 18+

По итогам театральной ассамблеи «Харьковский счет» спектакль был признан лучшим в театральном сезоне 2018-2019 Спектакль «МОНЯ» по итогам театрального сезона 2018-2019 в Харькове был номинирован в лонг- лист Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко. И 6 сентября 2019 года театр «ЛанжеронЪ» стал обладателем премии Вячеслава Панченко в номинации «Яркое театральное событие сезона 2018/2019» за спектакль «МОНЯ»

По итогам ХХII театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» (Херсон, Украина), 10-13 сентября 2020г.

«Лучшая мужская роль»

Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины

Спектакль «Моня» Э. Севелы

Театр Одесского разлива «ЛанжеронЪ» (г. Харьков)

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27.03 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"О капитане Копейкине"

Н.В.Гоголь

Повседневность, мелочность и пошлость, обыденное лицемерие человека, без значительных целей и серьезных чувств. Житейское болото наполняется смехом, лица обитателей оказываются уморительными рожами. Пороки человеческие, наша готовность к какому-то привычному идиотизму доводятся до абсурда, превращаясь в знаки страшно смешной жизни.

Повседневность, мелочность и пошлость, обыденное лицемерие человека, без значительных целей и серьезных чувств. Житейское болото наполняется смехом, лица обитателей оказываются уморительными рожами. Пороки человеческие, наша готовность к какому-то привычному идиотизму доводятся до абсурда, превращаясь в знаки страшно смешной жизни.

-Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного.

-Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят.

Н. В. Гоголь

Николай Васильевич! Мудрый Николай Васильевич! Как же нам всем сегодня не хватает Вашего лукавого взгляда и мудрого слова!

Именно поэтому Великий Гоголь возвращается на харьковские подмостки в спектакле Театра одесского разлива "ЛанжеронЪ" " О Капитане Копейкине", в постановке Галины Панибратец, и в исполнении засл.арт. Украины Виталия Бондарева.

Приходите, ведь, театр, как утверждал Николай Васильевич Гоголь: "это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра"!

И мы имеем, что вам сказать!

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28.03 в 19:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"На карантине я и моя Маша"

комедия

Автор двух ярких спектаклей из репертуара нашего театра, "Письмо Богу" и "Ролевые игры или квартет для двоих", Анатолий Исаакович Крым!

Наш Крым - классик драматургии, один из лучших и любимейших учеников Великого драматурга Александра Володина. Насколько умны, тонки и трагически ироничны его произведения! Театр "ЛанжеронЪ", искренне любя Анатолия Исааковича и ценя его творчество, решил снова обратиться к его литературному наследию! Тем более, что весёлую комедию "На карантине я и моя Маша", написанную в разгар карантина, весной и летом 2020 года, назвать "наследием" не повернётся язык: настолько умно, смешно и трогательно описывает автор ситуацию в стране, да и в семьях каждого из нас, насколько мастерски он возносит частные проблемы в разряд общечеловеческих!

В комедии "На карантине я и моя Маша" зрители вновь встретятся с полюбившимися им актёрами Театра "ЛанжеронЪ" Ириной Рабинович, засл.арт. Украины Игорем Мирошниченко, Натальей Шапошниковой, Давидом Хубутия, Татьяной Волковой и засл.арт. Украины Виталием Бондаревым.

Спектакль, смеясь и плача на репетициях, поставила режиссёр Галина Панибратец.

Дорогие наши зрители, если Посмотрите с юмором на своё недавнее прошлое, на своё настоящее и очень быстро наступающее будущее!

Мы Вас ждём и любим!!!!

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19,20,21 марта в 15:00

27 и 28 марта в 13:00

Центр культуры и искусства

Пушкинская 62

ПРЕМЬЕРА!

"ЦВЕТОЧКА"

Шерстяная сказка без границ для всей семьи!

Кто из нас в детстве не мечтал встретить доброго волшебника, который исполнит твоё заветное желание, после чего жизнь твоя заиграет новыми яркими красками, и в душе твоей расцветут прекрасные цветы!

Для Вас, дорогие зрители теплая и уютная скандинавская история! Авторские куклы и декорации ручной работы, выполнены в технике фелтинга - валяния из шерсти.

Сказка из шерсти, войлока и фетра, такая теплая и мягкая на ощупь, живая, душевная и умиротворяющая, в то же время, веселая и жизнерадостная без границ!

Почему без границ?

Потому что она без слов и понятна для всех!

Вы узнаете:

Почему веселая, любознательная и без комплексов финская корова Ева танцевала до упаду на ферме!

Почему фермерша Фригг не смогла помыться в душе!

Почему Мерит получила в подарок от феи Белосветы цветущие волосы!

Почему стадо глупых, но очень смешных коров перестали жевать траву!

Почему сын хозяйки Свэн не смог искупаться в озере!

Почему отец Мерит, дядюшка Сэл не смог доесть свой завтрак!

И почему, всё таки, в душе распускаются цветы!!!

Сказочные исполнители и волшебства вдохновители: Галина Панибратец и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев

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