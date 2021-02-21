Весеннее настроение с театром « ЛанжеронЪ»
22.02 в 19:00
Центр культуры и искусства,
Пушкинская 62
ПРЕМЬЕРА!
"Наш Высоцкий"
В ролях:
Зиночка- Татьяна Волкова
Плотник Иосиф - Егор Онищенко
Морячок - Владимир Мельник
Додик музыкант - Давид Хубутия
Шляпник Яша - Виталий Бондарев
Режиссер Галина Панибратец и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев.
Дамы, господа,- других не вижу здесь,
Блеск, изыск и общество прелестны!
Сотвори, господь, хоть пятьдесят Одесс,-
Все равно в Одессе будет тесно.
Наш Высоцкий! В многообразии образов и сюжетов песен поэта у каждого человека он свой. Вот и театр ЛанжеронЪ предлагает Вашему вниманию Своего Высоцкого. Володю, который часто бывал в Одессе, которого продолжают любить, слушать и читать практически в каждом одесском дворе.
Человек редкого мужества и трезвого отношения к бытию. С особым обостренным чувством ответственности перед правдой и непримиримостью к равнодушию и лицемерию.Высоцкий был и остается одним из тех поэтов, которые помогают нам разглядеть во внутреннем мраке стяжательства, двуличия и лжи то своё настоящее лицо. И та притягательная сила поэта, которую мы ощущаем в его стихах, берет свое начало в любви к людям.
А мне в Одессу надо позарез.
И надо мне туда, куда три дня не принимают
И потому откладывают рейс.
Пусть где-нибудь все ясно и тепло,
Там хорошо, но мне туда не надо
Отсюда не пускают, а туда не принимают,
Несправедливо, муторно, но вот
Взлетим мы, распогодится, и все запреты снимут!
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5.03 и 14.03 в 19:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
ПРЕМЬЕРА!
Комедия для влюблённых пар! Акция!
"Верю в тебя"
по пьесе Вадима Коростылёва
Сергей - Давид Хубутия, Егор Онищенко
Владимир – Владимир Мельник
Ирина - Татьяна Волкова
Режиссер — Галина Панибратец
и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев
16+
..Это не сказка и не быль. Скорее всего это и то и другое. Ведь в жизни часто происходят чудеса,которых мы почему-то не замечаем. А если заметить, то можно, к примеру рассказать историю о том, как один человек сделал другого прекрасным просто потому, что глубоко поверил в то, что он прекрасен. И наоборот – мы нередко делаем людей хуже, чем они есть на самом деле, слишком много говоря о их дурных качествах.
Но мне хотелось написать пьесу о том, как человек становится лучше, а не хуже.. (Вадим Коростылёв)
Живут ли в нашем мире волшебники, и стоит ли нам верить в волшебство?!
Самая волшебная фраза которая творит чудеса свободы на пути к мечте!
Она всего из трёх слов "ВЕРЮ В ТЕБЯ"!
Спектакль о том как доверять и понимать, как быть терпеливым и решительным, как быть счастливым и любить!!!)))
Это и сказка и быль, а самое главное – это комедия.
С театром «ЛанжеронЪ» в поисках счастья и познания человеческой сущности с верой в тебя!
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7.03 в 19:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
“Вы меня улыбнули...”
Лирическая комедия по рассказам одессита АЛЕКСАНДРА БИРШТЕЙНА.
Соломон Герцен — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев
Сценография — Евгений Маслов
Режиссер — Галина Панибратец
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Лучший способ поднять настроение — вспомнить что-нибудь приятное. Фотографии — это прекрасный способ освежить воспоминания, ведь мы стараемся запечатлеть на снимках именно счастливые моменты нашей жизни. Спектакль «Вы меня улыбнули» - это трогательная лирическая комедия, где можно вместе с героями из Одессы от души посмеяться, погрустить немного и вспомнить и о своих друзьях, любимых и дорогих сердцу людях с которыми связаны и ваши счастливые моменты, запечатленные на фотографиях жизни!!!
«…и может, мы вновь встретимся в этой необъятной жизни и, слегка соприкоснувшись боками, сумеем рассказать друг другу об удачах и неудачах, о событиях и покое, короче, обо всем, что видели мы в своем полете у небу…»
Если вы собрались ехать в Одессу – не ехайте, смотрите сюда!!!Соломон Маркович вам все расскажет за Одессу и за жизнь!!! Улыбнет, и сфотографирует на память, и еще пожелает вам, как истинный одессит с ироничностью и общительностью:
«Шоб я так жил как я вам это желаю!...»
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8.03 в 19:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
"РОЛЕВЫЕ ИГРЫ"
или «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
По пьесе АНАТОЛИЯ КРЫМА
комедия в 2-х действиях
В ролях:
Евгений –Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев
Елена – Заслуженная артистка Украины Майя Струнникова
Женя – Татьяна Волкова
Вадим – Давид Хубутия
Стареющий композитор, обласканный славой, понимает, что звездный час его прошел. И в своих бедах творец винит, прежде всего, жену Елену. Чтобы вернуть капризную музу, Евгений приводит в дом молодую любовницу — студентку консерватории. А жене приходится мириться с тем, что отныне она будет жить под одной крышей с «голубками».
Пикантности ситуации добавляет неожиданный ответный ход Елены. Такого поворота событий маэстро явно не ожидал...
ИЗ Википедии: Ролевая игра — вид действия, участники которого в рамках выбранных ими ролей, руководствуются характером своей роли и внутренней логикой, вместе создают или следуют уже созданному сюжету, в соответствии с принятыми правилами. Сам процесс игры представляет собой моделирование группой людей той или иной ситуации. Каждый из них ведёт себя, как хочет, играя за своего персонажа.
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18.03 в 19:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
"Письмо Богу"
Трагикомедия по одноименному рассказу АНАТОЛИЯ КРЫМА.
Из цикла «Рассказы о еврейском счастье»
Лемарес — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев
Капитан Побойня – Юрий Лавров
Сценография — Студенты 4 курса Харьковского художественного училища
Режиссер — Галина Панибратец
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«Что такое еврейское счастье знают все и в то же время не знает никто, даже сами искатели этого самого счастья. Поэтому не спешите ни плакать, ни смеяться. Не спешите и выводы преждевременно делать. Вы просто отправляйтесь вслед за героями и пройдите весь путь к этому самому счастью.
И вы тогда убедитесь, что никакое оно не еврейское, хотя и написано с неподражаемым юмором и колоритом,на который способен только очень талантливый автор Анатолий Исаакович Крым.»
«Письмо Богу» - это трогательная история о судьбах человеческих. О любви, о милосердии, о вере в то, что каждый человек достоин счастья!
«…Что же делает человек, когда жизнь припирает его к каменной стене так плотно, что дышать становится невмоготу? Правильно, он зовет на помощь. И кого может позвать на помощь человек, у которого на всей земле не осталось ни одного близкого человека? Правильно.
Он зовет на помощь Бога…»
Премьера состоялась в 2015г. Этот спектакль увидели зрители на сценических площадках в
г.Ганновер (Германия),
г.Кишинев(Молдова),
г.Херсон (Украина),
г.Ювяскюля (Финляндия),
г.Поти (Грузия) а так же в Одессе и в Харькове (Украина).
На Международном фестивале «Мельпомена Таврии» спектакль «Письмо Богу» признан экспертным советом как - «Лучший спектакль камерной сцены» (Украина,г.Херсон,2017г.) .
Спектакль не имеет возрастных ограничений.
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20.03 в 19:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
"МОНЯ"
Трагикомедия по книге ЭФРАИМА СЕВЕЛЫ «Моня Цацкес - знаменосец»
Моня — Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев
Режиссер — Галина Панибратец
Главный герой Моня Цацкес – парикмахер, поразительный персонаж еврейской национальности, со всеми присущими этому навыками и умениями, изобретательности его ума позавидует даже другой такой же еврей!
Здесь плачешь от боли и смеешься до слез. Монины истории и эпизоды порой на грани фола, но очень яркие; гомерически смешные, нелепые, но вполне возможные, чего у нас только не происходит; грустные, потому что идет война.
Этот спектакль наполнен таким душевным светом, что хочется и плакать, и смеяться одновременно. Жизнелюбие - как маленький росток на тонкой ножке.
Жизнелюбие, человеколюбие, мечта о мирной жизни - только это, подчас, и помогает выстоять.Только это и должно быть основой человеческих взаимоотношений, основой самого его - человеческого существования. Но не всегда оно так. Бок о бок сосуществуют ужасы войны и маленькие радости существования, бытия, присутствия в этом мире.
По доброму, душевно о самом страшном.
Возрастное ограничение! 18+
По итогам театральной ассамблеи «Харьковский счет» спектакль был признан лучшим в театральном сезоне 2018-2019 Спектакль «МОНЯ» по итогам театрального сезона 2018-2019 в Харькове был номинирован в лонг- лист Независимой театральной премии имени Вячеслава Панченко. И 6 сентября 2019 года театр «ЛанжеронЪ» стал обладателем премии Вячеслава Панченко в номинации «Яркое театральное событие сезона 2018/2019» за спектакль «МОНЯ»
По итогам ХХII театрального фестиваля «Мельпомена Таврии» (Херсон, Украина), 10-13 сентября 2020г.
«Лучшая мужская роль»
Виталий Бондарев, заслуженный артист Украины
Спектакль «Моня» Э. Севелы
Театр Одесского разлива «ЛанжеронЪ» (г. Харьков)
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27.03 в 19:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
ПРЕМЬЕРА!
"О капитане Копейкине"
Н.В.Гоголь
Повседневность, мелочность и пошлость, обыденное лицемерие человека, без значительных целей и серьезных чувств. Житейское болото наполняется смехом, лица обитателей оказываются уморительными рожами. Пороки человеческие, наша готовность к какому-то привычному идиотизму доводятся до абсурда, превращаясь в знаки страшно смешной жизни.
Повседневность, мелочность и пошлость, обыденное лицемерие человека, без значительных целей и серьезных чувств. Житейское болото наполняется смехом, лица обитателей оказываются уморительными рожами. Пороки человеческие, наша готовность к какому-то привычному идиотизму доводятся до абсурда, превращаясь в знаки страшно смешной жизни.
-Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного.
-Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят.
Н. В. Гоголь
Николай Васильевич! Мудрый Николай Васильевич! Как же нам всем сегодня не хватает Вашего лукавого взгляда и мудрого слова!
Именно поэтому Великий Гоголь возвращается на харьковские подмостки в спектакле Театра одесского разлива "ЛанжеронЪ" " О Капитане Копейкине", в постановке Галины Панибратец, и в исполнении засл.арт. Украины Виталия Бондарева.
Приходите, ведь, театр, как утверждал Николай Васильевич Гоголь: "это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра"!
И мы имеем, что вам сказать!
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28.03 в 19:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
ПРЕМЬЕРА!
"На карантине я и моя Маша"
комедия
Автор двух ярких спектаклей из репертуара нашего театра, "Письмо Богу" и "Ролевые игры или квартет для двоих", Анатолий Исаакович Крым!
Наш Крым - классик драматургии, один из лучших и любимейших учеников Великого драматурга Александра Володина. Насколько умны, тонки и трагически ироничны его произведения! Театр "ЛанжеронЪ", искренне любя Анатолия Исааковича и ценя его творчество, решил снова обратиться к его литературному наследию! Тем более, что весёлую комедию "На карантине я и моя Маша", написанную в разгар карантина, весной и летом 2020 года, назвать "наследием" не повернётся язык: настолько умно, смешно и трогательно описывает автор ситуацию в стране, да и в семьях каждого из нас, насколько мастерски он возносит частные проблемы в разряд общечеловеческих!
В комедии "На карантине я и моя Маша" зрители вновь встретятся с полюбившимися им актёрами Театра "ЛанжеронЪ" Ириной Рабинович, засл.арт. Украины Игорем Мирошниченко, Натальей Шапошниковой, Давидом Хубутия, Татьяной Волковой и засл.арт. Украины Виталием Бондаревым.
Спектакль, смеясь и плача на репетициях, поставила режиссёр Галина Панибратец.
Дорогие наши зрители, если Посмотрите с юмором на своё недавнее прошлое, на своё настоящее и очень быстро наступающее будущее!
Мы Вас ждём и любим!!!!
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19,20,21 марта в 15:00
27 и 28 марта в 13:00
Центр культуры и искусства
Пушкинская 62
ПРЕМЬЕРА!
"ЦВЕТОЧКА"
Шерстяная сказка без границ для всей семьи!
Кто из нас в детстве не мечтал встретить доброго волшебника, который исполнит твоё заветное желание, после чего жизнь твоя заиграет новыми яркими красками, и в душе твоей расцветут прекрасные цветы!
Для Вас, дорогие зрители теплая и уютная скандинавская история! Авторские куклы и декорации ручной работы, выполнены в технике фелтинга - валяния из шерсти.
Сказка из шерсти, войлока и фетра, такая теплая и мягкая на ощупь, живая, душевная и умиротворяющая, в то же время, веселая и жизнерадостная без границ!
Почему без границ?
Потому что она без слов и понятна для всех!
Вы узнаете:
Почему веселая, любознательная и без комплексов финская корова Ева танцевала до упаду на ферме!
Почему фермерша Фригг не смогла помыться в душе!
Почему Мерит получила в подарок от феи Белосветы цветущие волосы!
Почему стадо глупых, но очень смешных коров перестали жевать траву!
Почему сын хозяйки Свэн не смог искупаться в озере!
Почему отец Мерит, дядюшка Сэл не смог доесть свой завтрак!
И почему, всё таки, в душе распускаются цветы!!!
Сказочные исполнители и волшебства вдохновители: Галина Панибратец и Заслуженный артист Украины Виталий Бондарев