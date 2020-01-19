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Во время военной присяги двое новобранцев НГУ сделали предложение своим девушкам (ФОТО)

Во время военной присяги двое новобранцев НГУ сделали предложение своим девушкам (ФОТО)

В военной части 3005 Национальной гвардии Украины приняли присягу 43 новобранца. Все они из Харькова и области.

После окончания официальной части, бойцам, по традиции, выделили 10 минут на прощание с родителями. Двое парней неожиданно для родных встали на одно колено и сделали предложение руки и сердца своим девушкам. Один из них – Максим Толмачев. Нацгвардеец рассказал, что уже давно планировал позвать свою девушку Дарью замуж. Но хотел сделать это как-то оригинально и необычно.

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Родители парня поделились, что не ожидали такого события на присяге. Но выбором сына довольны и поддерживают его. Теперь, пока Максим полтора года будет служить в Нацгвардии, планируют помогать невестке с организацией свадьбы.

Новобранцы без высшего образования будут проходить военную службу 1,5 года, с высшим – 1 год.

Закончилось мероприятие выступлением кинологов, они продемонстрировали навыки, которым обучают служебных собак.

Источник: objectiv.tv

Автор: Николь Костенко

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Темы: нгу, харьков

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