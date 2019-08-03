Всесвітньо відомий оркестр проведе концерт у Харкові

Виступатиме колектив 5 вересня в Харківській філармонії.

GAS Concert представляє міжнародний музичний проект, концертне турне «Симфонії всесвіту», яке відбудеться у вересні 2019 року в 6 містах України, включаючи Харків.

На концертах виступатимуть симфонічний оркестр «Віртуози Києва», всесвітньо відомий диригент та віолончеліст, номінант «Греммі» Дмитро Яблонський та знана піаністка Анна Улаєва.

— Це турне — наша перша велика спроба взаємодії віртуозних виконавців класичної музики з українським слухачем. За останні роки нам вдалось зреалізувати декілька проектів з яскравими іноземними виконавцями, але ось так поїхати із симфонічним оркестром та солістом по містах України — це вперше. Безпрецедентний проект, — каже директор оркестру «Віртуози Києва», концертмейстер групи віолончелей Юрій Погорецький.

У програмі концерту: музика композитора Олексія Шора, Симфонія № 2 Йоганнеса Брамса та увертюра «Сорока-злодійка» Джоакіно Россіні.

— Це абсолютно приголомшливий проект. У програмі прозвучить музика трьох композиторів — це Россіні, увертюра «Сорока-злодійка», Олексій Шор, який народився в Києві, потім емігрував до Ізраїлю, пізніше в Америку. Шор — композитор, який має ступінь доктора математики, унікальна особистість. Ми виконаємо його концерт для рояля з оркестром, який має назву «Notebook», а в другому відділенні прозвучить божественна Симфонія № 2 Брамса, яка на будь-якому континенті може звучати хоч 24 години на добу, — каже диригент Дмитро Яблонський.

Харків'яни зможуть насолодитися концертом симфонічного оркестру 5 вересня у філармонії.

Довідка про учасників проекту:

Дмитро Яблонський — головний диригент та художній керівник оркестру «Віртуози Києва», всесвітньо відомий диригент та віолончеліст, номінант на премію «Греммі», почесний диригент Єрусалимського оркестру та професор Школи Музики імені Бухмана-Мехти (Тель-Авів) — виступає в усьому світі на таких відомих майданчиках, як Карнегі-хол в Нью-Йорку, Ла Скала в Мілані і Лувр у Парижі.

Анна Улаєва у 2018 році з тріумфом перемогла на престижному Мальтійському міжнародному фортепіанному конкурсі, де понад 720 музикантів з 70 країн світу змагалися за один з найбільших призів за всю історію — 100 000 євро за 1-ше місце. Раніше блискучим успіхом для піаністки стала перемога в конкурсі "Golden Tone Award" у 2013 році, на якому Анна отримала головний приз цього конкурсу — рояль фірми "Blüthner".

У Європі Анна Улаєва відома як лауреат і переможець Міжнародниx конкурсів піаністів, серед яких конкурс ім. Скрябіна в Гроссето, Італія (2 місце в 2018 р.), «German Piano Open» в Берліні (1 місце, 2017 р.), ім. Й. Брамса в Детмольді, Німеччина (1 місце, 2017 р.), «Isidor Bajic Piano Memorial» в Новому Саді, Сербія (2 місце, 2016 рік), ім. Й. Діхлера у Відні, Австрія (1 місце, 2011 рік), «Jeunese Talents» в Монтре ле Бан, Франція (1 місце, 2011 рік), а також «Martha Debelli Stipendienwettbewerb» у Граці, Австрія, як виконавиця сольної та камерної музики (1 місце в 2009, 2011, 2013 роках.) та багато інших.

Піаністка регулярно виступає із сольними концертами, а також як солістка з іменитими оркестрами і в різних складах камерної музики в Німеччині, Іспанії, Франції, Сербії, Польщі, Франції, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії, Японії, Вірменії, Казахстані та Австрії.

«Віртуози Києва»

Багаторічна дружба та співпраця групи українських музикантів, лауреатів міжнародних конкурсів і всесвітньо відомого диригента і віолончеліста Дмитра Яблонського в 2016 році привела до створення оркестру «Віртуози Києва».

За 3 роки оркестр «Віртуози Києва» став найбільш затребуваним музичним колективом України. Вже за перший рік роботи вони зіграли 120 концертів в Україні, Ізраїлі, Азербайджані, Іспанії, Швейцарії.

Записи оркестру публікує світовий лейбл «Naxos Records». «Віртуози Києва» — номінанти премії «Classical Music Awards 2018» за кращий диск року.

«Віртуози Києва» стали невід'ємною частиною виступів зірок шоу-бізнесу: Святослава Вакарчука, Тіни Кароль, Джамали, Ніно Катамадзе, запрошують їх долучатися до концертів та запису альбомів.

«Віртуози Києва» виступають як у камерному складі — 10-20 музикантів, так і у великому симфонічному складі — 60-90 музикантів.

Концертне турне «Симфонії всесвіту» віртуози зіграють у великому симфонічному складі з 60 музикантів.

Источник: slk.kh.ua

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